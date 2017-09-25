Human Rights Watch пока не может открыть офис в Узбекистане

Международная правозащитная организация Human Rights Watch («Хьюман Райтс Вотч») пока не может вернуться в Узбекистан для возобновления своей деятельности. Как сообщает Kommersant.uz, об этом на днях заявил директор Национального центра по правам человека Узбекистана Акмаль Саидов.

По его словам, это связано с тем, что семь лет назад Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации представительства HRW в Ташкенте.

«Относительно открытия представительства еще действует решение Верховного суда Узбекистана от 2011 года, никто не отменял его. Естественно, это высшая инстанция, мы должны решить вопрос юридическим образом в Министерстве юстиции», – заявил Акмаль Саидов.

Однако он добавил, что это не означает, что представители правозащитной организации не могут свободно посещать страну.

Напомним, что 2 сентября этого года официальная делегация Human Rights Watch посетила Узбекистан.

Новость о том, что власти Узбекистана разрешили представителям HRW посетить страну в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз» в середине июля этого года сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Мы можем иметь разные точки зрения, разные взгляды, разные подходы к тем или иным вопросам, проблемам. Но это не должно означать, что мы исключаем полностью нашу совместную деятельность в том пространстве, где мы имеем общие интересы. Наши двери открыты, и мы готовы принять не только Human Rights Watch, но и другие организации», – говорил тогда Абдулазиз Камилов.

Офис Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Международная организация в республике следила и анализировала ситуацию с правами человека. В декабре 2010 года Минюст подал иск в Верховный суд Узбекистана о ликвидации представительства HRW в стране. В июне 2011 года иск был удовлетворен.