В Узбекистан после семилетнего перерыва прибыла делегация HRW

2 сентября в Ташкент прибыла официальная делегация международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch). Представительство HRW в Ташкенте было закрыто в 2010 году.

Информагенство «Жахон» при Министерстве иностранных дел Узбекистана сообщило о том, что представители международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch, HRW) прибыли в Ташкент 2 сентября.

«Целью визита директора отделения HRW по Европе и Центральной Азии Х. Уильямсона и директора офиса HRW по Центральной Азии С. Свердлова стало обсуждение проблемы обеспечения прав человека в Узбекистане. Вторым важным вопросом, который волнует представителей HRW, является роль правозащитных организаций в обеспечении прав человека в Узбекистане и сотрудничество HRW с руководством республики», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе визита делегации запланированы встречи с представителями министерств Узбекистана, правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, институтов гражданского общества.

Как сообщил новостной сайт Daryo.uz, представители «Хьюман Райтс Вотч» планируют посетить и другие регионы Узбекистана.

Новость о том, что власти Узбекистана разрешили международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» посетить страну в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз» в середине июля этого года сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Мы можем иметь разные точки зрения, разные взгляды, разные подходы к тем или иным вопросам, проблемам. Но это не должно означать, что мы исключаем полностью нашу совместную деятельность в том пространстве, где мы имеем общие интересы. Наши двери открыты, и мы готовы принять не только Human Rights Watch, но и другие организации», – Говорил тогда Абдулазиз Камилов.

В июле в интервью «Озодлику» исследователь «Хьюман Райтс Вотч» по Центральной Азии Стив Свердлов сказал, что данное заявление министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова стало для него неожиданной новостью.

По словам Свердлова, международная организация обращалась к официальному Ташкенту с просьбой разрешить посетить Узбекистан, но долгое время не могла получить официальный ответ на свой запрос.

– Я думаю, что вопрос о визите или возвращении Human Rights Watch, естественно, связан с более важными процессами так называемой оттепели. И для того, чтобы мы могли сказать об улучшении в Узбекистане, мы конечно надеемся на существенные шаги в области прав человека в этой стране, – говорил нашему радио Стив Свердлов.

Офис международной правозащитной организации Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Международная организация следила и анализировала ситуацию с правами человека в Узбекистане.

Однако после кровавых событий в Андижане в 2005 году официальный Ташкент стал препятствовать деятельности организации внутри страны и отказал в аккредитации двум представителям Human Rights Watch – Олегу Воронцову и Стиву Свердлову.

В декабре 2010 года Министерство юстиции Узбекистана подало иск в Верховный суд о ликвидации представительства HRW в Ташкенте.

В июне 2011 года Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Минюста.