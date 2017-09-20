Парламент КР отложил рассмотрение договора по кыргызско-узбекской границе

Жогорку Кенеш Кыргызстана рассмотрит ратификацию промежуточного договора о кыргызско-узбекской госгранице 21 сентября. На сегодняшнем заседании, проходившем за закрытыми дверями, не собралось кворума. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщил депутат ЖК Абдывахап Нурбаев.

По его словам, отдельные депутаты предложили провести заседание открыто.

«Премьер-министр Сапар Исаков тоже выступил за открытое заседание. Но решение депутаты примут завтра», – сказал Нурбаев.

5-6 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев побывал в Бишкеке ​с двухдневным визитом, в рамках которого подписан промежуточный договор между КР и РУз о кыргызско-узбекской границе. Он заявил, что стороны описали 85% границ. Теперь документ должны ратифицировать парламенты двух стран.