Шавкат Мирзияев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
В международном аэропорту «Манас» состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.
В рамках госвизита состоятся переговоры двух глав государств.
Атамбаев и Мирзияев обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, обсудят перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, говорится в сообщении пресс-службы президента.
По завершению переговоров Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзияев примут участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов, а также сделают заявление для прессы.
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