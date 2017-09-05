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Шавкат Мирзияев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев с супругой в международном аэропорту «Манас», 5 сентября 2017 года.

В международном аэропорту «Манас» состоялась официальная церемония встречи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

В рамках госвизита состоятся переговоры двух глав государств.

Атамбаев и Мирзияев обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, обсудят перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном, говорится в сообщении пресс-службы президента.

По завершению переговоров Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзияев примут участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов, а также сделают заявление для прессы.

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