Аун Сан Су Чжи заявила о «нарушениях прав человека» в Мьянме

Аун Сан Су Чжи, нобелевский лауреат и одна из высших руководителей Мьянмы, впервые выступила с заявлением в связи с бегством сотен тысяч мусульман в соседнюю Бангладеш. Она осудила нарушения прав человека и пообещала, что виновные будут привлечены к суду. Однако Аун Сан Су Чжи не ответила на обвинения ООН в адрес руководства Мьянмы. В ООН действия армии Мьянмы были названы классическим примером этнических чисток.

До сих пор Аун Сан Су Чжи не заявляла о своей официальной позиции в связи с кризисом. Это вызывало критику со стороны мировых лидеров.

Обострение ситуации на западе Мьянмы вокруг мусульман-рохинджа началось в конце августа. Тогда отряды повстанцев мусульман-рохинджа совершили несколько нападений. Армия Мьянмы ответила широким военным наступлением. Сообщалось о сожженных деревнях и убийствах.

Сегодняшнее заявление Аун Сан Су Чжи было произнесено на английском языке. Это означает, что ее слова были обращены главным образом к международной аудитории.

Региональный директор Amnesty International по Юго-Восточной Азии Джеймс Гомес заявил, что Су Чжи и ее правительство продолжают прятать голову в песок, не замечая ужасов, творимых в штате Райкхайн (на западе Мьянмы). Представитель другой международной правозащитной организации, Human Rights Watch, Фил Робертсон, выразил недоверие к словам лидера Мьянмы. Если правда, что военные операции прекратились 5 сентября, как утверждает Су Чжи, то кто же продолжал сжигать деревни мусульман в течение последних двух недель, вопрошает правозащитник. По его словам, положение чревато взрывом – достаточно лишь поднести спичку.