В Ташкенте мега-лаваш пошел нарасхват (видео)

16 сентября в Ташкенте приготовили 4-метровый лаваш. Тысячи жителей узбекской столицы устроили массовую толкотню, чтобы отведать уникальное блюдо. Организаторы мероприятия попросили собравшихся вести себя более организованно, заявив, что «еды хватит всем».

По словам блогера из Ташкента, 4-метровый лаваш был приготовлен в честь открытия ресторана «Ок-тепа Лаваш» в узбекской столице.

Как рассказал «Озодлику» один из руководителей ресторана, восемь поваров жарили 750 килограммов мяса на специальном вертеле, высота которого была практически наравне с высотой двухэтажного дома.

– Этот гигантский лаваш является плодом труда около 50 поваров. Такого в Узбекистане еще не было, – сказал нашему радио менеджер ресторана «Ок-тепа Лаваш».

На видеозаписи с церемонии открытия ресторана «Ок-тепа Лаваш», которое было отправлено в редакцию «Озодлику», можно услышать, как один из организаторов мероприятия обращается к собравшимся людям с просьбой вести себя более организованно, заявив, что «еды хватит всем».

«Лаваша хватит всем, пожалуйста, не стыдите нас, отойдите подальше», – обращается к собравшимся возле вертиля с гигантским лавашем ведущий мероприятия.

Как рассказал «Озодлику» житель Ташкента Азиз, который принял участие на открытии ресторана «Ок-тепа Лаваш», изначально организаторы мероприятия планировали бесплатно угостить людей мега-лавашем, но после начала беспорядков, начали брать деньги за еду.

– Организаторы решили угостить людей мега-лавашем за деньги, чтобы не было беспорядков. Если человек покупал три лаваша, то четвертый ему отдавали бесплатно, – рассказал собеседник.

Информация о пострадавших или задержанных в результате беспорядков во время мероприятия с приготовлением рекордного лаваша не поступала.

Многие пользователи соцсетей осудили поведение людей, собравшихся отведать уникальное кульнарное творение узбекских поваров – мега-лаваш.

Напомним, что 8 сентября в Ташкенте приготовили самый большой в мире плов весом почти семь с половиной тонн. Так как во время раздачи блюда в толпе началась суматоха, организаторы того мероприятия были также вынуждены приостановить бесплатную раздачу плова.

Напомним, что в прошлом году повара одной из сетей ресторанов и кафе быстрого питания Еvos приготовили лаваш длиною в 15 метров и 20 сантиметров.

История лаваша уходит корнями в древние времена. Данный вид хлеба готовили шумеры, вавилоняне, египтяни, этруски и другие народы, которые проживали на Ближнем Востоке.

Сегодня лаваш широко употребляется в Армении, Иране, Турции, Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане.

В последние годы лаваш успел стать любимым блюдом узбекистанцев.

В 2016 году лаваш вошел в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.