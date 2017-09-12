Плов вприглядку: в Ташкенте приготовили огромное блюдо, но не пустили на праздник жителей

На гигантский плов в центр города пришли десятки тысяч человек. Но к казану их не допустили: вход на шоу был по пригласительным от горадминистрации, которые получили дипломаты, местное госТВ и узкий круг работников столичных госорганизаций. Остальным предложили смотреть на плов на видеоэкранах.

В центре Ташкента в минувшие выходные приготовили самый большой в мире плов весом почти семь с половиной тонн. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса, а поскольку анонсировали приготовление гигантского плова громко, в центр города пришли десятки, если не сотни тысяч человек.

Большинство из них ждало разочарование. Оказалось, что на ташкентский Бродвей, где установили огромный казан, пускали исключительно по именным пригласительным билетам, которые заранее рассылала городская администрация (хокимият). В число приглашенных попали дипломаты, местное государственное телевидение и узкий круг работников столичных госорганизаций. Остальным пришлось смотреть за приготовлением плова на нескольких видеоэкранах, а вместо угощения довольствоваться пустым казаном.

«Ничего не говорят, почему по пригласительным, – недоумевает жительница Ташкента. – Это не для нас с вами, это для телевидения. Если бы было для народа – народ бы везде пускали».

В приготовлении плова участвовало более 50 поваров. Было использовано огромное количество продуктов: говядины – полторы тонны, баранины – более полтонны, риса – почти две тонны, а также 2700 килограммов моркови, 220 килограммов лука, 440 литров растительного масла и 57 килограммов соли. Одни специи потянули на 300 килограмм! Готовили блюдо в громадном казане диаметром более четырех метров.

Почему людей не пустили посмотреть на приготовление плова? По версии местной охраны, это было сделано для того, чтобы не «сглазить» блюдо:

«Вы видите, там все закрыто! Если все будут смотреть – плов будет готов нехорошо. Сглазят! Когда откроют – все будут смотреть», – уверяла охрана.

Плов – самое распространенное блюдо на Востоке. Без него не обходится ни одно важное событие: ни свадьба, ни поминки, ни рождение детей. Но суперплов, как и остальные развлечения традиционной культуры «Узбегим» (восточный арт-базар и гастрономическая ярмарка, для которой национальные блюда готовились одновременно в 18 тандырах), в Ташкенте оказались доступны лишь элите.