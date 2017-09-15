Глава ГУВД дал оценку действиям сотрудников при задержании угнанного Spark (видео)

Подозреваемый в угоне автомобиля Spark, устроивший при попытке его задержания крупное дорожно-транспортное происшествие в Ташкенте 5 сентября, задержан. Как сообщает Gazeta.uz, об этом журналистам на брифинге в четверг сообщил начальник Главного управления внутренних дел столицы Баходир Курбанов.

Как показали предварительные дознавательные мероприятия, задержанный не только ранее совершал преступления, но и состоял на учете в психиатрической клинике. В рамках уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит вменяемость задержанного и станет ли он субъектом уголовного дела.

Как рассказал глава ГУВД, при операции задержания угнанного автомобиля был введен план «Перехват», который при неподчинении угонщика допускает остановку транспортного средства путем его повреждения с применением огнестрельного оружия.

«Наши сотрудники применили огнестрельное оружие, повредили автотранспортное средство и добились его остановки и устранения угрозы для окружающих, – сказал Баходир Курбанов. – Служебное расследование установило, что огнестрельное оружие было применено нашими сотрудниками на законных основаниях».

Начальник ГУВД отметил, что сотрудники имели возможность применить огнестрельное оружие непосредственно по лицу, управляющему автомобилем. Но на основании приказа министра внутренних дел оружие применялось только для повреждения машины.

«Несмотря на то, что сотрудники применили огнестрельное оружие по автотранспорту, они не позволили пострадать гражданским лицам и угонщику», – подчеркнул глава ГУВД.

Он также заявил, что когда правоохранительные органы имеют точную информацию, что преступник вооружен, находится на автотранспорте и несет угрозу окружающим, они могут применять огнестрельное оружие по таким преступникам.

«Если вы посмотрите видео в Интернете внимательно, то заметите, что сотрудник органов внутренних дел попал на линию огня, но не отступил, второй мог применить оружие, но, учитывая скопление народа и транспортных средств, не допустил открытия перекрестного огня. Сотрудники ГУВД Ташкента показали выучку и боевую подготовленность», – сказал Баходир Курбанов.

«Любая такая угроза будет предотвращена жестко, правомерно и на законных основаниях», – добавил глава ГУВД.

Напомним, что 5 сентября этого года Радио Озодлик сообщило о том, что в Ташкенте сотрудники милиции применили оружие для остановки белого автомобиля марки Spark, в котором находился угонщик авто. Данный инцидент произошел в районе Государственного института физической культуры.

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», можно увидеть, как несколько сотрудников милиции пытаются остановить автомобиль марки Spark белого цвета, однако водитель авто, не останавливается по требованию сотрудников правоохранительных органов и продолжает движение, задевая стоящие впереди автомобили.

После чего сотрудники милиции производят несколько выстрелов в сторону белого Spark'а.

Как рассказал «Озодлику» сотрудник милиции, находившийся на месте инцидента, его коллеги пытались остановить угнанный днем ранее автомобиль, но водитель не подчинился требованиям правоохранительных органов и попытался скрыться от милиции.