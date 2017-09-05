В центре Ташкента прозвучали выстрелы (видео)
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В Ташкенте сотрудники милиции применили оружие для остановки белого автомобиля марки «Спарк», в котором находился угонщик авто. Данный инцидент произошел 5 сентября, приблизительно в 18:00 по местному времени, в районе Государственного института физической культуры. Очевидцы произошедшего направили в редакцию «Озодлика» видео, снятое с места события.
На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», можно увидеть, как несколько сотрудников милиции пытаются остановить автомобиль марки «Спарк» белого цвета, однако водитель авто, не останавливается по требованию сотрудников правоохранительных органов и продолжает движение, задевая стоящие впереди автомобили.
После чего сотрудники милиции производят несколько выстрелов в сторону белого «Спарка».
Как рассказал «Озодлику» сотрудник милиции, находившийся на месте инцидента, его коллеги пытались остановить угнанный днем ранее автомобиль, но водитель не подчинился требованиям правоохранительных органов и попытался скрыться от милиции.
– Днем ранее поступило сообщение об угоне этого автомобиля. Мы попытались остановить автомобиль, но водитель решил сбежать. Поэтому мы были вынуждены открыть огонь. Потом выяснилось, что водитель-угонщик бросил «Спарк» возле Боткинского кладбища, а сам скрылся. Сейчас его разыскивают, – сообщил нашему радио сотрудник ташкентской милиции.
Редакция «Озодлика» не смогла получить комментарий в Министерстве внутренних дел Узбекистана относительно этого случая.
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