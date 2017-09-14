Директор школы: Глава района постоянно избивал нас (видео)

Один из директоров школ в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области Узбекистана сообщил «Озодлику» о том, что беззаконие и рукоприкладство были нормой на собраниях в местной администрации.Видео с избиением директоров школ хокимом данного района было обнародовано в Интернете 12 сентября и вызвало массу дискуссий в соцсетях.

Глава района и бил, и пинал людей

По словам директора одной из школ в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области, попросившего не разглашать его имени, в день, когда произошел инцидент с побоями, ему досталось больше всех. Он говорит, что видеозапись, появившаяся в Интернете 12 сентября, это только малая часть беспредела, творимого хокимом (главой) района:

– У нас такое происходит постоянно. Ранее хоким поднимал руку на представителей других профессий – он бил и фермеров, и руководителей медучреждений. Бывало, что он мог побить их, и даже пнуть. Я сам лично видел, как наш хоким вызывал их к себе, а потом прогонял прочь пинками. Наверное, он думает, что он – хоким и ему все позволено. Но так поступать с людьми нельзя. На распространившемся видео запечатлено не все, что произошло в тот день. В тот день наш хоким прогнал некоторых директоров из помещения пинками, – рассказывает «Озодлику» директор одной из школ в Сайхунабадском районе.

Напомним, что 12 сентября Kun.uz обнародовал видеозапись, на которой запечатлен хоким Сайхунабадского района Сырдарьинской области Узбекистана Насыржан Эгамбердиев, избивающий директоров школ. Сообщается, что этот случай произошел в августе этого года. По словам источника интернет-издания, чиновник избил директоров школ за срыв Дня независимости.

Директора школ не имеют претензий к хокиму

По словам директора школы, инцидент с побоями директоров школ со стороны хокима произошел 28 августа:

– Это случилось 28 августа. Днем ранее на районном стадионе состоялось празднование Дня независимости. За час до начала праздника нам сообщили, чтобы мы собрали учителей и отвели их на стадион. Это произошло, когда мы готовились к началу нового учебного года, поэтому мы просто не успели собрать учителей. Однако хоким побил нас из-за того, что мы не привели на стадин достаточное количество людей. В тот день мне досталось больше всех. Он три раза нанес мне пощечину. Он не стал бить директора школы, который стоял рядом со мной, потому что он в преклонном возрасте. Я моложе моего коллеги, поэтому хоким ударил меня, – говорит директор сайхунабадской школы.

Но, по его словам, он не намерен обращаться с жалобой в правоохранительные органы на незаконные действия хокима :

– Он же хоким. Если мы пожалуемся, то прокуратура все равно встанет на сторону хокима. А нас выставят виновными. Это видео увидели многие. Некоторые мои знакомые говорят: «Почему ты промолчал, когда хоким ударил тебя? Почему не ответил на его пощечины?» Но ведь он хоким, а я простой учитель! У меня есть силы, чтобы ответить ему. Если хоким бьет учителя – это обычное явление, а если учитель хокима – то это уже преступление. Если бы я ударил хокима, то некоторые мои коллеги, также получившие от него побои, могли бы обвинить меня. В любом случае он хоким, поэтому мы стояли молча, – говорит нашему радио директор школы.

Прокуратура начала расследование

Прокуратура Сайхунабадского района сообщила о начале расследования по факту избиения директоров школ со стороны главы района.

– По данному факту ведется расследование, – заявил коротко нашему репортеру сотрудник районной прокуратуры.

Как сообщает интернет-издание Kun.uz, инцидент с избиением директоров школ был обсужден и в областной администрации.

Однако глава пресс-службы хокимията (администрации) Сырдарьинской области Артык Султанов сказал «Озодлику», что не информирован об этом:

– Мы сейчас находимся на сборе хлопка. Только что начали смотреть это видео, поэтому я не могу вам ничего сказать. Возможно, на ваш вопрос ответят начальники отделов, ведь все остальные находятся на полях, – сказал нашему радио глава пресс-службы областной администрации.

Извинения, которых на самом деле не было

Как сообщил Kun.uz, вечером 12 сентября хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев прибыл в Сайхунабадский район, чтобы провести экстренное совещание.

На совещании хоким района Носиржон Эгамбердиев принес свои извинения побитым им директорам школ.

Также на этом совещании было заявлено, что в отношении хокима-драчуна будут приняты серьезные меры наказания.

«Дело хокима будет рассмотрено после завершения хлопкоуборочного сезона. Вопрос о продолжении им своих обязанностей на этой должности связан с указаниями "сверху"», – пишет Kun.uz.

Однако двое директоров школ сказали репортеру нашего радио, что хоким района Эгамбердиев не просил у них извинения за свой поступок:

– Если он хочет извиниться перед нами, пусть пригласит в районную администрацию. Пусть соберет там жителей района и принесет нам свои извинения при них. Потому что это видео распространилось везде, его увидели многие, – сказал директор одной из школ в Сайхунадабском районе.

13 сентября репортер «Озодлика» неоднократно пытался дозвониться до хокима Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржона Эгамбердиева. Но хоким так и не ответил на наши телефонные звонки.

Собеседник по имени Шерзод, представившийся помощником главы района, заявил, что не знает о видеозаписи, распространенной в Интернете. После этого нашему репортеру больше не удалось связаться с ним.

Носиржон Эгамбердиев был назначен хокимом Сайхунабадского района Сырдарьинской области в октябре 2016 года. До этого он работал начальником Управления среднего специального и профессионального образования Сырдарьинской области.

Его коллеги говорят, что Эгамбердиев славится своей строгостью.