Самолет, вылетевший из Бангкока в Ташкент, был возвращен обратно

Пассажирский самолет Боинг 767-400 Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», вылетевший из Бангкока в Ташкент, был вынужден вернуться обратно в аэропорт столицы Таиланда.

Как сообщил «Озодлику» сотрудник национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в Бангкоке, из-за технических неполадок самолет, совершавший 5 сентября рейс HY532 из Бангкока в Ташкент, был вынужден вернуться обратно.

Находившиеся на борту самолета пассажиры незамедлительно были возвращены в зал ожидания.

После устранения технических неполадок, пассажиры снова были посажены на борт самолета, но после вторичного обнаружения технических неполадок в авиалайнере, пассажиры Боинга 767-400 были возвращены обратно в зал ожидания.

– Во время вылета была выявлена ошибка. Ничего страшного не произошло. В случае обнаружения ошибки, мы в целях безопасности не имеем права пускать пассажиров на борт самолета,– сообщил «Озодлику» сотрудник авиакомпании.

Сообщается, что с тех пор 216 пассажиров самолета «Узбекистон хаво йуллари» находятся в аэропорту Бангкока. На видеоролике, распространенном в социальных сетях, можно увидеть, как пассажиры выражают недовольство в связи с задержкой рейса.

По словам сотрудника НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Бангкоке, все пассажиры рейса HY532 были помещены в гостиницу и обеспечены питанием.

7 сентября на сайте «Узбекистон хаво йуллари» было обнародовано сообщение, в котором руководство национальной авиакомпании приносит свои извинения пассажирам и их родным за причиненные неудобства, связанные с задержкой вылета рейса HY532 от 5 сентября по маршруту Бангкок – Ташкент.

«Хотим проинформировать вас, что задержка вылета рейса связана с неисправностью воздушного судна. Авиакомпания несет ответственность за безопасность полета своих пассажиров, в связи с этим рейс не может быть выполнен до полного устранения неисправности воздушного судна», – говорится в сообщении НАК «Узбекистон хаво йуллари».

Когда именно самолет «Узбекистон хаво йуллари» вылетит из Бангкока в Ташкент, пока неизвестно.

– Сейчас мы пытаемся устранить проблему. Самолет сломался. Половину пассажиров мы отправляем в Ташкент через Куала-Лумпур на другом самолете. Если самолет починят сегодня, то остальная часть пассажиров вылетит в Ташкент сегодня, в противном случае – во вторник, – сообщил «Озодлику» сотрудник «Узбекистон хаво йуллари» в Бангкоке.

Однако он добавил, что не может предоставить нам информацию о том, в какой части лайнера наблюдаются неполадки.

Напомним, что в прошлом месяце НАК «Узбекистон хаво йуллари» возглавил Улугбек Розикулов, занимавший до этого должность заместителя премьер-министра и руководителя АК «Узавтосаноат». На этом посту он сменил Валерия Тяна.

По словам источников «Озодлика», в течение последних нескольких лет «Узбекистон хаво йуллари» испытывает серьезные финансовые трудности.

В 2013 году НАК «Узбекистон хаво йуллари» выставила на продажу три пассажирских самолета Airbus A-310 и три авиалайнера RJ-85. Как сообщила тогда пресс-служба авиакомпании, лайнеры были выставлены на продажу в связи с унификацией самолетно-моторного парка. Специалисты же говорили, что на такой шаг авиакомпания пошла из-за отсутствия возможности технического поддержания авиапарка и выплаты лизинговых платежей, полученных у западных стран.

Однако руководство «Узбекистон хаво йуллари» еще ни разу не призналось о тяжелом материально-экономическом положении национальной авиакомпании.