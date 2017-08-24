Улугбек Розикулов сменил Валерия Тяна на посту главы НАК «Узбекистон хаво йуллари»

48-летний Улугбек Розукулов назначен на должность генерального директора НАК «Узбекистон хаво йуллари», на этом посту он сменил Валерия Тяна, сообщает UzDaily.uz.

Ранее президент освободил Улугбека Розукулова от должности зампремьер-министра Узбекистана и главы компании «Узавтосаноат». Он родился в Ташкентской области, выпускник МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

Валерий Тян возглавлял НАК с 14 июня 2002 года, заслуженный работник транспорта Узбекистана, удостоен орденов «Мехнат Шухрати», «Дустлик», «Фидокорона хизматлари учун», почетный Академик международной академии транспорта.

Валерий Николаевич Тян – выпускник Краснокутского летного училища гражданской авиации и Ленинградской Академии гражданской авиации, летал в качестве командира воздушного судна Ан-2, Ан-24, Ил-62, Ил-76, Ил-86, А-310 и продолжает летать на ВС Боинг 757/767, сообщает пресс-служба НАК.