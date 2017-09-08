Глава МИД Узбекистана принял делегацию Human Rights Watch

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 сентября принял делегацию международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch – HRW) в составе директора отделения по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона и директора офиса по Центральной Азии Стивена Свердлова.

В состоявшейся беседе обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах целостная программа глубоких преобразований открывает новые возможности для конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между Узбекистаном и HRW, отмечают в министерстве.

Стороны также обменялись мнениями и по другим вопросам формирующейся после паузы повестке дня взаимодействия. О деталях встречи не сообщается.

Напомним, что делегация «Хьюман Райтс Вотч» прибыла в Ташкент 2 сентября. Офис международной правозащитной организации в Ташкенте был открыт в 1996 году. В июне 2011 года в отношениях «Хьюман Райтс Вотч» и Узбекистана была поставлена точка.