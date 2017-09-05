«Хьюман Райтс Вотч» возобновляет свою деятельность в Узбекистане

После многолетнего перерыва авторитетная международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch – HRW) снова начинает свою деятельность в Узбекистане.

Как сообщают местные СМИ, об этом заявили представители «Хьюман Райтс Вотч» – директор по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон и исследователь по Центральной Азии Стив Свердлов в ходе форума «Негосударственные организации и Стратегия развития», прошедшего 5 сентября в Ташкенте.

«Мы будем [оставаться в этом процессе] независимым голосом, иногда критическим голосом, не всегда приятным, но голосом, который будет всегда помогать собирать достоверную информацию и давать рекомендации в связи с обязательствами, взятыми на себя правительством Узбекистана в области прав человека», – цитирует слова Стива Свердлова интернет-издание Gazeta.uz.

Напомним, что делегация «Хьюман Райтс Вотч» прибыла в Ташкент 2 сентября. В ходе визита делегации запланированы встречи с представителями министерств Узбекистана, правоохранительных органов, национальных институтов по правам человека, институтов гражданского общества.

Офис международной правозащитной организации Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Однако в декабре 2010 года Министерство юстиции Узбекистана подало иск в Верховный суд о ликвидации представительства организации в Ташкенте. В июне 2011 года Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Минюста.

Созданная в 1978 году международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» документирует нарушение прав человека по всему миру с целью привлечения виновных к ответственности. Организация занимается темами миграции и беженцев, прав женщин, детей и инвалидов, свободы слова, ограничения влияния корпораций и другими проблемами.