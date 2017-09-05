Мирзияев прибывает в Бишкек (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Алмазбека Атамбаева впервые посетит Кыргызстан 5-6 сентября с рабочим визитом. По итогам переговоров планируется подписание ряда важных документов, направленных на развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в разных областях.

Сегодня, 5 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетит с официальным визитом Кыргызстан.

Как сообщает телеканал «Узбекистан 24», во время переговоров в Бишкеке Шавкат Мирзияев и Алмазбек Атамбаев обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы расширения и углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, активизации взаимодействия приграничных регионов двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам переговоров планируется подписание Договора об узбекско-кыргызской государственной границе и целого ряда других двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в разных областях.

Ранее интернет-издание Kloop.kg сообщило о том, что главы двух соседних государств отбсудят также строительство железной дороги Андижан – Ош – Иркештам.

За день до визита Шавката Мирзияева в Кыргызстан Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода)сообщило о том, что кыргызские депутаты в срочном порядке рассмотрели вопрос о делимитации и демаркации общих границ с Узбекистаном. Пакет документов планировали успеть подготовить к приезду в Бишкек Шавката Мирзияева.

Протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1378 километров, из них 230 километров остаются несогласованными. Не описаны также более 50 участков. Недавно премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сообщил, что количество спорных участков сократилось, и теперь между двумя республиками несогласованными остаются лишь 208 километров.

«Одним из ключевых вопросов двусторонних переговоров станет договор о границе», сообщила журналистам заведующая отделом внешней политики аппарата президент КР Айзада Субакожоева.

Отношения между двумя соседними республиками, как считают эксперты, начали налаживаться после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева.

1 октября 2016 года делегация Кыргызстана во главе с первым вице-премьер-министром Мухамметкалыем Абулгазиевым по приглашению узбекской стороны посетила Андижанскую область для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества. А уже 26 октября правительственная делегация Узбекистана с ответным дружественным визитом посетила Кыргызстан.

16 августа премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил с рабочим визитом Кыргызстан, где встретился с президентом и главой правительства.

Стоит отметить, что это первый визит президента Узбекистана в Кыргызстан. До этого Мирзияев и Атамбаев встречались в конце декабря 2016 года в Самарканде.