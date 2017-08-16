Абдулла Арипов провел переговоры с президентом Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 16 августа, встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба главы кыргызского государства.

В ходе встречи, в которой также принял участие премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил огромный вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиеява в укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества, и выразил уверенность в том, что визит главы правительства Узбекистана придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений на основе традиций дружбы и добрососедства, принципов взаимовыгодного партнерства.

Премьер-министр Абдулла Арипов передал Алмазбеку Атамбаеву привет от Шавката Мирзиеява и сообщил о готовности руководства страны и дальше проводить курс на укрепление отношений дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Глава государства пожелал главам правительств успешных и плодотворных переговоров в рамках заседаний межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и вопросам делимитации и демаркации государственной границы между странами с учетом наличия политического настроя на решение имеющихся вопросов путем продолжения конструктивного диалога.

Напомним, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан 16 августа.

Он примет участие в заседании межправительственной комиссии по делимитации и демаркации двух госграниц, которое состоится 17 августа.