МИД Узбекистана обратил внимание на жалобу в адрес своих дипломатов в США

Министерство иностранных дел Узбекистана обратило внимание на обращение бывшего гражданина республики, ныне проживающего в Америке, который пожаловался президенту Шавкату Мирзияеву на узбекских дипломатов в США. Данное обращение было опубликовано 1 сентября на веб-сайте Радио Озодлик.

«Узбекская сторона обратила внимание на публикацию 1 сентября 2017 года на веб-сайте радио «Озодлик» под заголовком «Президенту жалуются на узбекских дипломатов в США». В этой связи сообщаем, что находящийся в г. Вашингтоне ответственный сотрудник МИД республики Кадамбой Султанов уполномочен встретиться и обсудить с автором поднятые в его письме вопросы.

Учитывая отсутствие указания на интернет-ресурсах радио «Озодлик» на адрес или другие координаты М.Халикова, выражаем надежду, что редакция окажет содействие в установлении контакта с ним», – говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября на официальном сайте МИД Узбекистана.

Напомним, что 1 сентября в рубрике ОзодМактуб на сайте «Озодлика» было опубликовано открытое письмо бывшего гражданина Узбекистана Мансура Халикова, адресованное президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву. В своем открытом письме он написал о необходимости немедленной реформы СНБ и МИД Узбекистана, которые, с его слов, по-прежнему дискредитирует новое правительство страны.

В частности, Халиков пишет в своем открытом письме о незаконных действиях нынешнего консула Узбекистана в Вашингтоне Сироджидина Яхшиликова, который якобы является сотрудником узбекских спецслужб и отказывает семьям политических беженцев в получении новых биометрических паспортов.

Радио Озодлик будет следить за ходом развития событий.