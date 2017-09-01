Президенту жалуются на узбекских дипломатов в США

Открытое письмо Президенту Шавкату Мирзиёеву о необходимости немедленной реформы СНБ и МИД Узбекистана, которые по-прежнему дискредитирует новое правительство страны.

Очень часто можно увидеть длинные очереди у Консульства Узбекистана в Москве, и мы постоянно слышим и читаем о жалобах от наших сограждан в России. Но мало кто знает о том что в далекой Америке ситуация в Консульстве Узбекистана в Вашингтоне ничем не лучше. Консул Сироджидин Яхшиликов, который всем хвастается, что он является сотрудником Службы Национальной Службы (СНБ) Узбекистана, известен среди диаспоры узбекистанцев как большой взяточник, наглый и бескультурный человек.

Нынешний консул Сироджидин Яхшиликов, чье имя вы не найдете ни на вэб-сайте Посольства, ни в самом Консульстве, в разрез Конституции Узбекистана на протяжении 2-3 лет (как он находится здесь, в США) отказывает семьям политических беженцев в получени новых биометрических паспоротов, устраивая беззаконие. К Вашему сведению, вебсайт Посольства Узбекистана в США – настоящий позор! Проверьте сами и сравните, к примеру, с Посольством Казахстана в США. У Консульства Узбекистана в США даже нет своей ведомственной электронной почты, они использует электронную почту gmail. Любой начинающий хакер может взломать эту почту, просто стыдно должно быть МИДу – никакой гордости за страну.

Как мне расказали некоторые сограждане из Узбекистана, Сироджидин Яхшиликов берет взятки за консульские услуги и признается друзьям, что за ним стоит СНБ, и никто не сможет ему ничего сделать. Среди его друзей есть и мои хорошие знакомые. Я рекомендую Вам провести раследование деятельности этого «дипломата-СНБ-шника».

К сожалению, как мне стало известно из моих источников в МИДе, сотрудники отдела кадров МИДа берут взятки при приеме на работу и полностью игнорируют наличие или же отсутствие необходимых для дипломатической работы качеств. В консульские представительства МИДа Республики Узбекистан зачастую отправляют только что устроившихся в МИД сотрудников, которые имеют связи или дали взятку, а те, кто работал в МИДе много лет, но не имеют связей и денег, не имеют возможности поехать работать заграницу. Проблема в том, что отдел кадров «оккупирован»коррумпированными сотрудниками СНБ, которые полностью контролируют МИД и посольства Узбекистана за рубежом.

До тех пор, пока СНБ будет брать взятки при найме на работу в МИД, и отправлять в Посольства Узекистана за рубежом некомпетентных чиновников вроде Яхшиликова, который даже не умеет правильно говорить по-английски, и не отвечает на звонки и электонные письма, будет продолжать падать имидж МИДа, и государства, а значит и Вас, нового президента страны. Эти наглые чиновники даже не знают что этот народ, который они унижают, платит налог государству, чтобы Яхшиликов и ему подобные получали зарплату.

Господин Мирзиёев,

Вам необходимо немедленно инициировать реформы в МИДе и СНБ, и полностью демонтировать Консульское Управление МИДа. От этого зависит имидж страны за рубежом и в самой стране. СНБ и Консульское Управление МИДа тормозят Ваши реформы, и этим дискредитирует Вас, господин Президент.

Во время правления Каримова, пересажали всех честных журналистов и правозащитников, а кого Аллах сохранил, успели покинуть родину и сейчас живут заграницей. Они пострадали за правду, потому что они являются настоящими патриотами страны, а правоохранительные органы их сажали в тюрьму, чтобы сохранить корумпированную систему созданную Каримовым.

Теперь, по приказу СНБ, ее сотрудники вроде Сироджидин Яхшиликова не позволяют семьям политических беженцев посещать родину и грубо обращаются с их семьями, которые приходят к ниму для получения документов для поездки в Узбекистан. А недавно этот полуграмотный «дипломат» стал временно исполняющим обязанности посла. Неужели в МИДе не осталось профессиональных дипломатов? Вот что происходит, когда продаются вакансии в МИДе – не остается квалифицированных кадров и падает имидж страны. На каком основании СНБ не разрешает семьям политических беженцев посещать страну? Я Вам отвечу – потому что СНБ боролась против правды, и поэтому и уничтожало борцов за правду. О необходимости нового видения будущего Узбекистана и принятия нового менталитета, о которых Вы прекрасно говорите, в СНБ видимо не принимают.

Мне приятно на душе видеть изменения в стране, которые происходят после смерти Каримова и после Вашего прихода к власти. Я бы не писал это письмо, если бы не поверил Вам! Если Вы не проведете необходимые политические и социально-экономические реформы, включаю кадровые, то корабль под названием «Узбекистан» будет продолжать тонуть, а вы окажитесь капитаном без корабля, с которого первыми будут бежать государственные чиновники из каримовской обоймы. Хотите долго и успешно плыть – отремонтируйте этот «корабль», построенный на дефектных материалах и плохими мастерами.

Ваши искренние помощники в Ваших реформах на благо страны – не чиновники, которые купили свои должности и притворно улыбаются Вам, а те, кто защищал интересы народа во времена Каримова, когда за правду, СНБ и МВД убивали и сажали неудобных режиму людей.

Смело увольте авторитарных и корумпированных чиновников из команды Каримова – они Ваши главные противники, а на их места пригласите молодых и честных специалистов. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще в 90-х отправил молодежь учиться за рубеж, и, впоследствии дал им возможность управлять страной. Последуйте его примеру. Вы не сможете поменять менталитет воров и бандитов, которые сидят в государственных структурах – от них надо избавляться и брать на работу честных, талантливых молодых людей, которые будут получать работу в государственном секторе ввиду своих профессиональных качеств, а не за взятку или по связям. Реальный пример этому некомпетентость и безкультурье консула Узбекистана в Вашингтоне Сироджидина Яхшиликова – типичный продукт СНБ.

Народ устал от бандитов в пагонах, от беззакония, которое они творят. Народ устал от наглости чиновников, которые унижают свой народ и думают что они лучше и умнее народа. Нет, они просто глупые и безграмотные, они покупали дипломы и от своей тупости возомнили себя богами. «Манманлик» (высокомерие) стало главным качеством узбекских чиновников. «Рыба гниет с головы», гласит русская пословица. Уберите «гнилую» верхушку министерств из Каримовксой команды – они главная преграда Вашим реформам. Не дайте им время действовать против Вас, будьте смелее, особенно в вопросе смены кадров! «Кадры решают все» – так учили нас в советские времена, и вы это помните всегда!

Пригласите всех политических беженцев на родину! Они не имеют ничего против Вас! Они осуждали прежний режим и пытались построить справедливое общество. Они делали то, что Вы хотите сделать сейчас – построить государство которое будет служить народу, и этот народ будет жить по-человечески, и сними не будут обращаться как с рабами. Дайте СНБ приказ, чтобы это ведомство разрешило МИДу выдавать разрешения семьям политических беженцев приезжать в Узбекистан. Остановите беспредел, который творится в МИДе и СНБ. Те патриоты народа, которые были вынуждены покинуть родину, хотят иметь возможность приезжать в Узбекистан. У них нет политических целей – они просто хотят увидеть своих родственников в Узбекистане и уехать обратно. Прошло много лет и у соотечественников своя жизнь за границей, многих даже не интересует, что происходит в Узбекистане. Но, иногда просто необходимо поехать на родину, посетить родителей, сходить на могилку родных. Старое руководство СНБ никого не забывает и никого не прощает. Тогда пусть Аллах не простит их грехи, о которых они сами знают. Пусть помнят, что расчет будет и в этом мире и в Судный день. Как ушел Каримов, так уйдут и остальные из его команды, а за беспредел надо будет отвечать. Аллах взяток не берет, Он не Каримов.

Всевышний говорит в Коране (смысл): «И не считай (о, Мухаммад), будто не ведает Аллах о том, чем заняты притеснители. Дает он только отсрочку им до того дня (т.е. до Судного дня), когда люди будут возводить взоры от страха того, что они увидели» (сура «Ибрахим», аят 42).



Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Бойтесь притеснения, поистине оно обернется мраком в Судный день и остерегайтесь скупости, поистине скупость погубила тех, кто были до вас. Она привела их к кровопролитию и дозволению запретного».

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Поистине Аллах оставляет притеснителя до тех пор, пока не накажет его. Наказания же он не избегнет».

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) в другом хадисе говорит: «Кто будет ходить с притеснителем, чтобы помочь ему, зная, что он притеснитель, тот покинул Ислам».

Пророк Аллаха (мир ему и благословение) так же сказал: «Поистине люди в то время, когда видят притеснителя и не препятствуют ему, то возможно Аллах объемлет их всех наказанием». «Когда ты увидишь, что моя умма не говорит притеснителю среди них: – ты притеснитель, то покинь их».



Я был среди тех, кто пытался остановить притеснителей, когда они совершали зулм и за это меня хотели посадить, но Аллах спас меня и превез меня в страну, где нет притеснения. Я выполнял свой долг перед Алахом, когда расказывал правду о том, что происходило в Узекистане в начале 2000х. Моя совесть чиста. Теперь Вам нужно бороться против тех кто притесняет свой народ, как ничтожны эти людишки! Власть и богатсво дается нам Аллахом как испытание, а не награда за наши деяния. Если Вы не будете бороться против зульма, тогда Вы окажетесь среди них. На Ваших плечах огромная ответсвенность перед народом и перед Аллахом. Не будьте из тех, кто продал вечную жизнь ради этой короткой жизни.

Те узбекские чиновники, которые притесняли свой народ в этом мире, окажутся среди тех, кто будет притеснен в Судный день, и как глупы те, кто продался на веременные греховные наслаждения этой бренной жизни!

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Мирская жизнь – всего лишь потеха и игра, а Последняя обитель – это настоящая жизнь. Если бы они только знали это!» (Коран, 29:64); «О, мой народ! Без сомнения, жизнь мирская – это преходящее развлечение. Но жизнь грядущая, воистину, будет превосходящей» (Коран, 23).

Может их совесть проснется, прочитав эти строки из Корана и хадисов, и вместо ненависти ко мне за то, что я сказал им правду в лицо, они задумаются о своей бренной жизни.

Я искренне желаю Вам успехов!

С уважением,

Мансур Халиков, бывший гражданин Узбекистана, ныне проживающий в США