В Самарканде открыт памятник Исламу Каримову

2 сентября в Самарканде прошла церемония открытия памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Для участия в церемонии в город прибыл президент Шавкат Мирзияев, сообщило информагентство УзА.

Мирзияев начал визит в Самарканд, где родился и был похоронен Ислам Каримов, с посещения его могилы. На месте захоронения первого президента возведен мемориальный комплекс.

Памятник Исламу Каримову установлен в сквере возле площади Регистан, неподалеку от дома, где он вырос. Открыли монумент Шавкат Мирзияев и вдова первого президента Татьяна Каримова. К подножию памятника были возложены цветы, прозвучал государственный гимн Узбекистана, сообщает Gazeta.uz.

Шавкат Мирзияев также посетил родительский дом Ислама Каримова.

2 сентября в Узбекистане отмечается День памяти первого президента. Во всех школах вместе с уроками Независимости прошли уроки памяти Ислама Каримова.

31 августа памятник Исламу Каримову был открыт перед его рабочей резиденцией «Оксарой» в Ташкенте.