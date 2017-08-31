В Ташкенте открыли памятник Исламу Каримову

В Ташкенте сегодня состоялась церемония открытия памятника бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову. Памятник был установлен в середине этого месяца у резиденции «Аксарай», бывшей рабочей резиденции Каримова.

В церемонии открытия этого памятника принял участие действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, вдова Ислама Каримова Татьяна Каримова, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его заместители, а также представители правительства и парламента и общественные деятели.

Этот памятник утвержден после объявленного властями Узбекистана международного конкурса на создание памятника первому президенту, по итогам которого был выбран проект узбекского скульптора Ильхома Жабборова. Памятник Исламу Каримову установлен и в городе Самарканде на территории бывшего сквера «Йулбарслар хиёбони» («Сквер тигров»), недалеко от площади «Регистан». Третий по счету памятник Каримову, как сообщалось, власти планировали установить и в Карши, административном центре Кашкадарьинской области.

О смерти Ислама Каримова официальный Ташкент объявил 2 сентября 2017 года. Он правил Узбекистаном бессменно с 1989 года, установив в стране авторитарный режим, практически полностью уничтожив оппозицию и независимую прессу.