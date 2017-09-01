Иракский премьер заявил о «победе» над джихадистами в провинции Найнава

Иракская провинция Найнава полностью освобождена от вооруженных отрядов террористической группировки «Исламское государство», объявил 31 сентября премьер-министр Ирака. Заявление Хайдера аль-Абади было сделано после победы правительственных войск над джихадистами в городе Аль-Айадия, куда экстремисты бежали из ранее занятого иракскими войсками района Талль-Афар.

Под контролем «Исламского государства» остаются несколько селений и несколько участков бесплодной пустыни в центральном и западном Ираке. В последние месяцы джихадисты потерпели несколько поражений и территориальных потерь. Контроль над провинцией Найнава и ее административным центром городом Мосул джихадисты установили в июне 2014 года.

Бои за Аль-Айадию, последовавшие за взятием в минувшее воскресенье города Талль-Афар, были непродолжительными, но ожесточенными, сообщает Би-Би-Си. Командование международной коалиции в Ираке заявило, что после побед над противником предстоит «опасная работа» по разминированию занятых войсками территорий.