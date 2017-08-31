Почему Мирзияев неожиданно уволил своего пресс-секретаря и председателя национального телевидения?

Руководитель пресс-службы президента Узбекистана Асаджон Ходжаев и и.о. председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана Бабур Алиханов были сняты с должностей в один день – 29 августа. Эту новость, о которой сообщили различные СМИ, «Озодлику» подтвердил журналист НТРК. По его словам, оба чиновника были уволены из-за ошибок, допущенных при освещении международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», проходившего с 25 по 30 августа в Самарканде. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Чиновники поплатились за свои «ошибки»

Эту информацию «Озодлику» также подтвердил чиновник из администрации президента Узбекистана.

Между тем, как сообщило со ссылкой на свои источники интернет-издание Kun.uz, увольнение двух чиновников – руководителя пресс-службы президента Узбекистана Асаджона Ходжаева и исполняющего обязанности председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана Бабура Алиханова – связано с ошибками, допущенными при освещении на телевидении международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», проходившего с 25 по 30 августа в Самарканде.

Снятый с должности в минувший вторник Асаджон Ходжаев был назначен руководителем пресс-службы президента Шавката Мирзияева в марте этого года, на этом посту он проработал всего лишь 27 дней.

Бабур Алиханов работал на должности первого зампреда НТРК с апреля 2017 года.

Он был назначен и.о. председателя НТРК после увольнения 2 августа руководителя национальной телерадиокомпании Хуршида Мирзахидова за критику в адрес первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Как сообщало ранее Радио Озодлик, на совещании, которое состоялось 21 августа в Медиа центре НТРК, премьер-министр Абдулла Арипов подверг критике программы на узбекском телевидении и объявил выговор Бабуру Алиханову.

По словам журналиста НТРК, после этого совещания увольнение Алиханова стало очевидным.

Наказание техникам за показ семьи президента

Как сообщил «Озодлику»​ член группы, занимавшейся телетрансляцией международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», власти объявили выговор техническому сотруднику и оператору, ответственным за эфир от 28 августа.

– Сотрудникам телевидения, которые были ответственны за трансляцию фестиваля 28 августа, объявили выговор. Они написали объяснительные. Их сделали виноватыми за показ крупным планом супруги, двух зятьев и младшего сына президента, – говорит собеседник.

Как сообщил нашему радио один из журналистов НТРК, основная ответственность за телетрансляцию музыкального фестиваля «Шарк тароналари» была возложена на руководителя пресс-службы президента Асаджона Ходжаева и и.о.председателя НТРК Бабура Алиханова.

​– Во время выступления Юлдуз Усмановой крупным планом были показаны затья президента. А когда выступал Фаррух Закиров, в телекадр попал маленький сын Мирзияева, бегающий между рядами сидящих. Это сильно не понравилось главе государства. Ходжаев и Алиханов были уволены на совещании 29 августа с участием премьер-министра Абдуллы Арипова и госсоветника президента Хайриддина Султанова, – сказал нашему радио журналист НТРК.

​Возвращение на ТВ свата премьер-министра

Вечером 29 августа интернет-издание Gazeta.uz сообщило со ссылкой на свои источники в НТРК о том, что Алишер Хаджаев вернулся на пост председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Ранее источники «Озодлика» в НТРК сообщали о том, что кандидатуру Хаджаева рассматривают на должность руководителя НТРК.

Алишер Хаджаев, являющийся сватом премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, возглавлял НТРК с апреля 2005 года по февраль 2017 года.

С июня Алишер Хаджаев работал заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана.