Алишер Хаджаев вновь возглавил НТРК

Председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) вновь назначен Алишер Хаджаев, возглавлявший ее с апреля 2005 года по февраль 2017-го. Об этом новостному сайту Gazeta.uz сообщили источники в НТРК.

С июня Алишер Хаджаев работал заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что Бабур Алиханов, назначенный в начале августа и. о. председателя НТРК, накануне был освобожден от этой должности. Одновременно стало известно об освобождении Асаджона Хаджаева от должности руководителя пресс-службы президента, которую он занимал с марта месяца.