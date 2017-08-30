В Узбекистане в один день лишились своих должностей пресс-секретарь президента и глава НТРК

Асаджон Хаджаев, назначенный в марте этого года руководителем пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзияева, уволен с занимаемого поста. Об этом 29 августа со ссылкой на источники сообщило интернет-издание Kun.uz.

Чуть ранее новостной сайт Podrobno.uz сообщил о том, что 29 августа был уволен с занимаемой должности председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана Бабур Алиханов, который был назначен главой НТРК месяц назад.

Таким образом, за последние восемь месяцев в Национальной телерадиокомпании Узбекистана сменилось три руководителя. Хуршид Мирзахидов был назначен на пост председателя НТРК в феврале этого года. На этом посту он сменил Алишера Хаджаева, который руководил НТРК с 2005 года.

Хуршид Мирзахидов был уволен с должности председателя НТРК после критики политики ныне покойного президента Ислама Каримова и восхваления политики нынешнего главы государства Шавката Мирзияева в передаче «Тахлилнома» телеканала «Узбекистан 24».

Как сообщают местные СМИ, причины увольнения с занимаемых должностей Бабура Алиханова и Асаджона Хаджаева, пока неизвестны.

Однако, как пишет Kun.uz со ссылкой на свои источники, увольнения двух чиновников связаны между собой. По данным издания, Хаджаев и Алиханов потеряли свои посты из-за ошибок, допущенных при освещении Международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», стартовавшего 25 августа в Самарканде.