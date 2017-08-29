В Самарканде 2 сентября откроется мемориальный комплекс Ислама Каримова

Мемориальный комплекс на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде откроется 2 сентября. Об этом 28 августа сообщила его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева.



«Мавзолей, воплощающий лучшие элементы и традиции архитектуры Центральной Азии, будет открыт 2 сентября, в первую годовщину смерти моего отца», – говорится в тексте доклада Лолы Каримовой-Тилляевой на международной конференции в Самарканде, который был опубликован на ее странице в Facebook'е.

По ее словам, вся проведенная работа по строительству мемориального комплекса строго соответствовала критериям и рекомендациям ЮНЕСКО и Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест.



Напомним, что 28 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзияев посетил могилу Ислама Каримова в Самарканде и дал рекомендации по завершению строительных и благоустроительных работ в комплексе, дальнейшему улучшению условий для посетителей, благоустройству кладбища.

О кончине первого президента Узбекистана Ислама Каримова стало известно 2 сентября 2016 года. Он скончался от инсульта в возрасте 78 лет. Каримов похоронен на кладбище Хазрати Хизр в Самарканде.