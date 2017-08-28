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Мирзияев посетил могилу Ислама Каримова в Самарканде

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и муфтий страны Усманхан Алимов в Самарканде.

27 августа президент Узбекистанп Шавкат Мирзияев прибыл в Самарканд. Его поездка началась с посещения могилы первого президента Ислама Каримова, к которой он возложил цветы.

Мемориальный комплекс в Самарканде возводится согласно постановлению «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова». В последний раз Шавкат Мирзияев побывал здесь 14 апреля, изучив проект комплекса и дав рекомендации по его постройке.

К сегодняшнему дню работы близятся к завершению. Мавзолей гармонично вписан в архитектурный ансамбль мечети Хазрати Хизр, находящейся неподалеку. Он построен из мрамора и гранита, украшен аятами из Корана, а на порталах можно увидеть изречения Ислама Каримова на трех языках. Территория вокруг мавзолея расширена и благоустроена.

Президент ознакомился с ходом работ и дал рекомендации по их завершению. Шавкат Мирзияев отметил необходимость дополнительного улучшений условий для посетителей и благоустройства кладбища, сообщает УзА.

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