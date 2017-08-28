Блог: О политреформах в Узбекистане (видео)
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Радио Озодлик на днях сообщило о завершении главной узбекской строки 2017 года – новой резиденции нового президента страны. Журналисты передают, что ее территория составляет несколько гектаров, при отделке помещений использовался дорогостоящий голубой мрамор и хрусталь от Swarovski.
По этому поводу мне вспомнилась такая история.
В 2006 году, когда Туркменбаши I умер, а его преемником силовики объявили Гурбангулы Бердымухамедова, многие тоже надеялись на политические реформы.
А потом его повели показывать дворец. Провели по зданию, олицетворяющему собой само понятие восточной роскоши, с золотыми ваннами и унитазами.
Когда он вышел, на его лице читалось только одно выражение: «Неужели это все мое?»
И все надежды мгновенно исчезли...
Алексей Волосевич, независимый журналист из Ташкента
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