Блог: О политреформах в Узбекистане (видео)

Радио Озодлик на днях сообщило о завершении главной узбекской строки 2017 года – новой резиденции нового президента страны. Журналисты передают, что ее территория составляет несколько гектаров, при отделке помещений использовался дорогостоящий голубой мрамор и хрусталь от Swarovski.

По этому поводу мне вспомнилась такая история.

В 2006 году, когда Туркменбаши I умер, а его преемником силовики объявили Гурбангулы Бердымухамедова, многие тоже надеялись на политические реформы.

А потом его повели показывать дворец. Провели по зданию, олицетворяющему собой само понятие восточной роскоши, с золотыми ваннами и унитазами.

Когда он вышел, на его лице читалось только одно выражение: «Неужели это все мое?»

И все надежды мгновенно исчезли...



Алексей Волосевич, независимый журналист из Ташкента