Мирзияев переехал в новую резиденцию в день своего рождения (видео)

В селе «Байткурган» в Кибрайском районе Ташкентской области завершается строительство новой резиденции для президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Резиденция президента находится в одном из самых живописных мест Ташкентской области, на улице Кангли в селе «Байткурган», которое расположено вдоль обоих берегов реки Чирчик, недалеко от железнодорожной станции «Ок ковок».

Площадь резиденции, которая в настоящее время окружена высокими стенами, составляет несколько гектаров.

По словам чиновника хокимията (администрации) Кибрайского района, заказчиком резиденции выступает Администрация президента. Он говорит, что строительством резиденции руководит заместитель главы Администрации президента Ойбек Турсунов. Стоит отметить, что Ойбек Турсунов является старшим зятем президента Шавката Мирзияева, мужем его дочери Саиды.

​Подарок на день рождения президента

Как рассказал «Озодлику» на анонимных условиях инженер, выполнивший работы по отделке мрамором внутрь резиденции, торжественное открытие завершенной основной части резиденции состоялось 24 июля – в день рождения Шавката Мирзияева. Парень из села «Байткурган» рассказал нашему репортеру о том, что в тот день вблизи резиденции был запущен праздничный фейерверк​.

​По словам сотрудника резиденции, с которым удалось пообщаться мобильному репортеру «Озодлика», на праздничном мероприятии по случаю дня рождения президента Узбекистана выступили несколько звезд российского шоу-бизнеса.

Как сообщает мобильный репортер нашего радио, территория, на которой строится резиденция президента, окружена стеной четырехметровой высоты.

По его словам, в связи с началом строительства резиденции президента в селе «Байткурган» были снесены десятки домов, улицы были расширены, а вдоль них аккуратно посажены пушистые елки.

Прежний вид территории, где сейчас возводится новая резиденция для президента Шавката Мирзияева, можно увидеть на Google Maps. Это даст возможность предположить масштабы снесенных домов.

На карте Google Maps видно, что раньше на месте сегодняшней резиденции стояли роскошные особняки с садами и бассейнами.

Новая резиденция находится в 26,5 километрах от рабочего места Мирзияева на площади «Мустакиллик».

​Дворец украшен мрамором и кристаллами Swarovski

Как говорит «Озодлику»​ инженер, который принимал участие в процессе выполнения внутриотделочных работ резиденции, в строительстве здания были использованы дорогие и эксклюзивные стройматериалы:

– При внутренней отделке резиденции были использованы привезенный из Аргентины голубой мрамор, один квадратный метр которого стоит 500 долларов, а также кристаллы Swarovski. Здание было украшено по самому последнему тренду дизайна, – сказал инженер в разговоре с мобильным репортером «Озодлика».

По словам собеседников «Озодлика», большие куски мрамора для строительства резиденции президента Мирзияева перевозили на вертолете.

​Недовольство владельцев снесенных домов

В разговоре с мобильным репортером «Озодлика» некоторые жители села «Байткурган», чьи дома были снесены в связи со строительством резиденции для президента Мирзияева, не скрыли своего недовольства по поводу случившегося.

«Они сказали, что им надоел постоянный снос домов. Дома-то снесли, а новые пока не выделили. Люди говорят, что жаловались в администрацию, которая, с их слов, постоянно кормит их обещаниями», – говорит мобильный репортер «Озодлика».

«Байткургановцы жаловались на высокую стену, возведенную вдоль резиденции и постоянный шум от стройки, который нарушает их покой», – сообщил мобильный репортер «Озодлика».

Чиновник: Владельцам снесенных домов построят коттеджи

По словам сотрудника хокимията Кибрайского района, в связи со строительством резиденции президента, владельцам снесенных домов в качестве компенсации будут выделены земельные участки и построены коттеджи:

– 1 сентября мы вручим им ключи от коттеджей. Люди рады, потому что вместо своих старых домов, они получат современные коттеджи со всеми необходимыми условиями. В случае большого количества членов семьи, мы выделим людям дополнительные земельные участки, – сказал «Озодлику» сотрудник администрации Кибрайского района.

«Оксарой»​, «Куксарой» и «Дурмень» пустуют после Каримова

После смерти в прошлом году первого президента Узбекистана Ислама Каримова, принадлежавшие ему рабочая резиденция – «Оксарой» («Белый дворец»), а также загородные резиденции – «Куксарой» («Зеленый дворец») и «Дурмень», пустуют.

Избравшись президентом Узбекистана, Шавкат Мирзияев не стал переезжать в резиденцию «Оксарой», и начал работать в здании Сената. До недавнего времени новый президент Узбекистана жил в своем частном доме, который расположен на улице Шамс в жилмассиве Карасув-2 в Ташкенте.

​Данные действия Мирзияева, который заявлял о том, что продолжит политику президента Каримова, по сей день остается без комментариев.

Начиная с 24 июля этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев начал жить в своей новой резиденции в селе «Байткурган».