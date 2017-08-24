Узбекские диссиденты получили от спецслужб приглашение вернуться на родину

Некоторые политические активисты и журналисты, несколько лет назад вынужденно покинувшие Узбекистан после критики правительства президента Каримова, получили от Службы национальной безопасности (СНБ) республики предложение вернуться на родину. В беседе с «Озодликом» узбекские политбеженцы говорят, что пока такое предложение поступило им в устной форме.

23 августа репортер «Озодлика» пообщался с несколькими узбекскими политбеженцами, проживающими ныне на Западе. Собеседники нашего радио утверждают, что получили официальное приглашение от сотрудников узбекских спецслужб вернуться на родину. Диссидентам сообщили, что они исключены из так называемого «черного списка» и поэтому могут без каких-либо опасений приехать в Узбекистан.

По словам политического активиста из Узбекистана, ныне проживающего в одной из европейских стран и пожелавшего остаться анонимным, недавно ему позвонил сотрудник узбекского посольства и сообщил, что он исключен из «черного списка» спецслужб и поэтому без опасений может приехать на родину.

– Он сказал мне, что дороги открыты, что я могу спокойно вернуться на родину. Дипломат намекнул, что в Узбекистане мне даже могут предложить хорошую должность, – говорит «Озодлику» узбекский диссидент.

В Узбекистане в отношении известного журналиста и экс-депутата парламента Джахангира Маматова (Джахангир Мухаммад), который с середины 90-х годов прошлого века живет в США, дважды было заведено уголовное дело после его критики в адрес тогдашнего президента Ислама Каримова. В 1993 и 1999 годах он был обвинен в клевете в адрес президента, а после объявлен в международный розыск.

Маматов говорит «Озодлику», что 18 августа в дом его родственников в Самарканде, которые долгие годы жили под давлением спецслужб, явился сотрудник СНБ и сообщили, что журналист исключен из «черного списка».

– Прошло два месяца, как я обратился с письмом в Верховный суд, МВД и администрацию президента Узбекистана с просьбой реабилитировать меня. Власти необоснованно обвинили меня два раза. Все мои родственники в Узбекистане очень сильно пострадали после того, как я покинул страну. Поэтому я попросил новое правительство создать группу, которая смогла бы пересмотреть заново мое дело. 18 августа к моим сестрам в Самарканде пришел мужчина. К сожалению, они не спросили его имени. Но он сообщил моим сестрам, что является сотрудником СНБ по Самаркандской области. Он сказал моим родным: «Ваш брат полностью оправдан, он может приехать в Узбекистан. Если захочет, то может вернуться навсегда. Я проверил, его уже исключили из «черного списка». Однако этот человек не показал моим сестрам никакого документа, подтверждающего факт моей реабилитации, – говорит Джахангир Маматов, добавив при этом, что относится к подобным «приятным известиям» достаточно скептически.

Проживающий на Западе один из узбекских журналистов рассказал нашему репортеру о том, что примерно десять дней назад получил небольшое электронное письмо от сотрудника СНБ, в котором чекист писал, что при желании журналист может вернуться в Узбекистан.

– В прошлом написавший мне письмо сотрудник СНБ обращался со мной очень грубо, он даже угрожал уничтожить меня. А теперь он написал мне следующее: «Возвращайтесь в Узбекистан, я сам помогу вам в этом». К сожалению, я не знаю, было ли это его собственным желанием, или указанием его руководства, – говорит журналист, попросивший не разглашать его имени.

8 августа проживающий ныне в Турции узбекский писатель Нуриллох Мухаммад Рауфхан написал на своей странице в Facebook'е о том, что его родственникам в Узбекистане сообщили ему о том, что он исключен из «черного списка» спецслужб.

«Только что мне позвонили родные из Узбекистана. Оказывается, их вызвали в районную администрацию и сообщили о том, что я исключен из «черного списка». Помимо этого, местные власти сказали моим родным, что диссиденты, покинувшие страну, могут вернуться обратно в Узбекистан. Они даже обещали помочь им с билетами на самолет. Ну ведь могут же, когда захотят! Сегодня Президент принялся исправлять ошибки своего предшественника! Кажется, он серьезно принялся за это дело – решил покончить с бедой под названием «черный список»», – написал в Facebook'е узбекский писатель, подвергнутый гонениям после своей критической книги об Исламе Каримове.

Проживающий в Ташкенте генеральный секретарь незарегистрированной оппозиционной партии «Эрк» Отаназар Орипов в беседе с «Озодликом» говорит, что сотрудники спецслужб низшего звена не могли по своей воле предложить диссидентам вернуться в Узбекистан. Наверняка такое поручение они получили от вышестоящего руководства, говорит он. Вместе с тем, профессор Орипов считает, что пока президент Шавкат Мирзияев не сделал ни одного шага, подтверждающего его готовность к проведению полномасштабных политических реформ в Узбекистане.

– Я смогу поверить в то, что отношение к политической оппозиции и диссидентам изменилось только в том случае, если завтра Верховный суд Узбекистана вынесет решение о реабилитации Мухаммада Салиха (основатель и председатель оппозиционной партии «Эрк» – Ред.) и объявит об этом общественности. Если этого не произойдет, то все обещания спецслужб можно будет считать всего лишь пустыми словами, – говорит Отаназар Орипов.

Стоит отметить, что пока президент Узбекистана Шавкат Мирзияев не давал никаких заявлений о представителях узбекской оппозиции, либо о реабилитации диссидентов, покинувших страну в период правления Ислама Каримова.

Однако с приходом Мирзияева к власти Верховный суд Узбекистана вынес решения о реабилитации нескольких бывших высокопоставленных чиновников, которые были осуждены при прежнем президенте.

Ранее «Озодлик» сообщал о полной реабилитации бывшего хокима Ташкента Козима Туляганова, бывшего государственного советника первого президента Мавлона Умурзакова и Инамжана Усманхаджаева, который возглавлял Узбекистан с 1983 по 1988 год.