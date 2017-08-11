Президент Мирзияев приказал полностью реабилитировать экс-госсоветника Каримова

В беседе с «Озодликом» Мавлон Умурзаков – бывший государственный советник ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова – говорит, что ждал этого решения Верховного суда 21 год. 8 августа Верховный суд Узбекистана вынес решение о полной реабилитации 67-летнего Мавлона Умурзакова и возмещении ему морального и материального вреда в полном объеме. В конце 1994 года бывший госсоветник первого президента был обвинен в совершении ряда преступлений, в частности, во взяточничестве в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями. Тогда суд приговорил его к 6 годам тюрьмы, за решеткой Умурзаков провел 2,5 года.

21 год в ожидании реабилитации

В беседе с репортером «Озодлика» Мавлон Умурзаков, бывший государственный советник ныне покойного президента Ислама Каримова, сказал, что ждал своей реабилитации 21 год.

– 9 августа этого года исполнился ровно 21 год со дня моего освобождения из тюрьмы. Я полон сил, если будет доверие со стороны руководства страны, то я готов продолжить работу в правительстве, – сказал Мавлон Умурзаков.

По его мнению, после прихода к власти Шавката Мирзияева, в Узбекистане происходят «революционные изменения».

Он считает, что был оправдан благодаря политике нового президента.

– В каждом деле нужна система. Сегодняшние шаги нового правительства являются фундаментом этой системы, – говорит «Озодлику» Мавлон Умурзаков.

Обвинения в адрес госсоветника

В конце 1994 года бывший госсоветник первого президента Узбекистана Ислама Каримова был обвинен в совершении ряда преступлений, в частности, во взяточничестве в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями. Тогда суд приговорил Умурзакова к 6 годам тюрьмы.

Основатель веб-сайта «​Дунё ўзбеклари»​ Исмат Хушев, ​который был заключен в тюрьму, как соучастник преступлений Мавлона Умурзакова, рассказывает «Озодлику»​, что был вынужден «под пытками и давлением» дать признательные показания против госсоветника Каримова.

Подробнее об этом журналист написал в своей автобиографической книге.

«Нежелательные лица»

После того, как Мавлон Умурзаков был приговорен к тюремному заключению, его супруга, известная узбекская поэтесса Халима Худойбердиева неожиданно оказалась в немилости у Каримова. Ее сняли с должности председателя Комитета женщин Узбекистана, а также отстранили с других занимаемых постов.

​2,5 года Мавлон Умурзаков провел в тюрьме.

Во время беседы 8 августа с репортером «Озодлика» Халима Худойбердиева призналась, что на протяжении целых 22 лет она и ее супруг числились в списке «нежелательных лиц».

Все эти годы супругам не разрешали работать в государственных органах. С 1994 года книги Халимы Худойбердиевой перестали издавать в Узбекистане.

«​Интеллигентный человек»​

В беседе с «Озодликом» активист народного движения «Бирлик» Носир Зокир, осужденный в 1993 году по политическим мотивам, а в 1994 году помилованный специальным указом президента Каримова, вспомнил неделю, которую он провел вместе с Мавлоном Умурзаковым в СИЗО МВД Узбекистана в 1994 году.

– У меня сложилось впечатление о нем, как об интеллигентном человеке. Он мыслил, как писатель, – говорит Носир Зокир.

Стоит отметить, что Мавлон Умурзаков является вторым в Узбекистане государственным деятелем, который был оправдан Верховным судом Узбекистана после смерти первого президента Ислама Каримова.

​18 ноября 2016 года Верховный суд Узбекистана отменил приговор Верховного суда СССР, вынесенный в 1989 году Инамжану Усманхаджаеву – бывшему первому секретарю Центрального комитета коммунистической партии Узбекской ССР. Он был осужден по знаменитому «Хлопковому делу» к 12 годам лишения свободы.

В беседе с нашим радио ныне покойный Усманхаджаев говорил, что ждал этого решения целых 25 лет.