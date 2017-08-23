Верховный комиссар ООН приветствовал освобождение политзаключенного Эркина Мусаева

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн приветствовал освобождение бывшего сотрудника ООН в Узбекистане Эркина Мусаева. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Сообщается, что дело Эркина Мусаева обсуждалось на встрече Зейда Раада Аль Хусейна с президентом Шавкатом Мирзияевым во время визита верховного комиссара в мае в Узбекистан.

«Г-н Мусаев потерял 11 лет своей жизни, которые никогда не смогут быть восстановлены ему. Тем не менее, теперь он, наконец, свободный человек, и это еще одно свидетельство того, что при новом руководстве Узбекистана происходят явные перемены. Я настоятельно призываю руководство Республики Узбекистан укрепить эту конкретную область перемен, освободив всех остальных оставшихся политических заключенных как можно скорее», – сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн.

Напомним, что бывший сотрудник агентства ООН и Министерства обороны Узбекистана Эркин Мусаев вышел на свободу 11 августа. Он провел в узбекской тюрьме в общей сложности 11 лет.

​В 2006 году Мусаев был обвинен в госизмене и шпионаже. В результате узбекский суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

Некоторые интернет-издания писали о том, что подполковник Эркин Мусаев продал военную тайну Узбекистана и России министерству обороны США – Пентагону.

В заявлении ООН говорилось, что суд над Эркином Мусаевым прошел несправедливо.

Сам Мусаев категорически отрицал выдвинутые против него обвинения.