Обвиненный в шпионаже узбекский офицер Эркин Мусаев вышел на свободу

Обвиненный в шпионаже бывший сотрудник Министерства обороны Узбекистана Эркин Мусаев 11 августа вышел на свободу. Об этом «Озодлику» сообщила руководитель базирующейся в Париже правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева. Бывший начальник Главного управления внешнеэкономических связей Минобороны Узбекистана, подполковник Мусаев был обвинен в измене родине и шпионаже. В 2006 году суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

Как сообщила «Озодлику» руководитель базирующейся во Франции правозащитной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева, Эркин Мусаев вышел из тюрьмы 11 августа.

– Мы только что узнали от родственников Мусаева о том, что он вышел на свободу. Мусаев, в отношении которого беспрерывно применялись пытки, вышел из тюрьмы в Бекабаде вчера. Нам хотелось бы, чтобы таких хороших новостей было больше, потому что в тюрьмах Узбекистана все еще остается много несправедливо осужденных людей, – говорит Надежда Атаева.

Эркин Мусаев был арестован, когда работал на агентство ООН. Против него выдвинули обвинения в шпионаже и нецелевом использовании средств ООН. Однако сам Мусаев категорически отрицал эти обвинения.

​Родственники Мусаева рассказывали журналистам и правозащитникам о том, что в заключении его на протяжении месяца ежедневно избивали, каждую ночь допрашивали и угрожали его близким, пока он в итоге не подписал признание при условии, что его семью оставят в покое.

Эркин Мусаев работал начальником Главного управления внешнеэкономических связей Минобороны Узбекистана в годы, когда министерством руководил ученый-физик Кадыр Гулямов.

​В 2006 году Мусаев был обвинен в госизмене и шпионаже. В результате узбекский суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения.

Некоторые интернет-издания писали о том, что подполковник Эркин Мусаев продал военную тайну Узбекистана и России министерству обороны США – Пентагону.

Однако в сообщении пресс-службы Военного суда Узбекистана говорилось о том, что господин Мусаев за материальное вознаграждение передавал секретные сведения спецслужбам зарубежных стран.

​В 2006 году Военный суд Узбекистана также обвинил Мусаева в разглашении государственной тайны и халатном отношении к своим должностным обязанностям.

В заявлении ООН говорилось, что суд над Эркином Мусаевым прошел несправедливо.

Напомним, что в апреле этого года «Озодлик» сообщал о выходе на свободу еще одного узбекского офицера Александра Мокеева, который тоже был осужден за госизмену.

В 2005-2010 годах несколько высокопоставленных чиновников Минбороны Узбекистана, в том числе несколько генералов, были привлечены к суду по обвинению в шпионаже в пользу США.

Тогда сообщалось о начале закрытого судебного процесса по делу бывшего министр обороны Узбекистана Кадыра Гулямова. Однако узбекские власти не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.