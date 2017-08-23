Узбекистан создаст госпредприятие для эксплуатации беспилотников

Узбекистан намерен создать специализированное научно-производственное предприятие «Инновационный центр», которое займется эксплуатацией беспилотников на территории республики.

Эти меры предусмотрены разрабатываемым сегодня проектом постановления правительства, сообщает Sputnik Узбекистан.

Планируется, что после вступления в силу документа все беспилотники в Узбекистане, независимо от права собственности на них, можно будет использовать только под управлением компетентного сотрудника предприятия. При этом покупка летательных аппаратов будет производиться только по согласованию с предприятием на основе заявок заинтересованных организаций.

«Инновационный центр» войдет в состав Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Среди его главных задач – использование беспилотных летательных аппаратов в отраслях экономики и разработка соответствующих рекомендаций по их применению, организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию функциональных и технических возможностей беспилотников.

Также структура займется сбором, анализом, обработкой и хранением данных, полученных в ходе использования летательных аппаратов, оказанием услуг по их ремонту и техническому обслуживанию, поэтапной локализацией конструктивных элементов и разработкой программного обеспечения для них.

Еще одно важное направление – качественная подготовка специалистов в сфере управления беспилотниками и их технического обслуживания.

Предприятие будет финансироваться за счет средств, поступающих от предоставления в аренду беспилотников, оказания услуг по их ремонту и техническому обслуживанию. Кроме того, часть средств выделит Фонд развития земельных отношений и государственного кадастра.

Напомним, что что инициативу о развитии индустрии беспилотников недавно высказал президент Узбекистан Шавкат Мирзияев во время поездки по Ташкентской области.

«Если нас заботит будущее сельского хозяйства, мы должны быстрее перейти на современные методы работы. Необходимо уделить особое внимание освоению производства дронов, организовать в этих целях совместное предприятие и подготовить соответствующие кадры», – сказал тогда президент Узбекистана.