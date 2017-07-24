Мирзияев хочет наладить производство дронов в Узбекистане, которые он сам же запретил при Каримове

Президент Шавкат Мирзияев в ходе поездки по Юкоричирчикскому району Ташкентской области ознакомился с проектом использования квадрокоптеров и агродронов в сельском хозяйстве и заявил, что в скором времени в Узбекистане будет организовано предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов. Власти Узбекистана еще в 2014 году (в те годы Шавкат Мирзияев занимал пост премьер-министра) запретили ввоз и эксплуатацию дронов в стране под угрозой внушительных штрафов и даже тюремного заключения сроком от двух до десяти лет за повторные нарушения.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, 22 июля в ходе поездки в Ташкентскую область президент Шавкат Мирзияев принял участие в презентации проектов по развитию сельскогохозяйства.

«Главе республики представили результаты мониторинга сельскохозяйственных земель области. С помощью квадрокоптера производился замер площади и аэрофотосъемка земель, полученные данные внесены в электронную базу. При сопоставлении результатов замеров установлено, что на изучение 100 гектаров площадей с помощью самолета уходит 20 часов, при применении квадрокоптера на этот же объем работы необходимо всего 4 часа. Кроме того, специалисты представили сравнительные показатели обработки посевов агродроном, опрыскивателем ОВХ и самолетом», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Согласно сообщению, президент высоко оценил возможности агродронов для повышения производительности сельского хозяйства и сообщил, что в скором времени в Узбекистане будет организовано совместное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов:

«Если нас заботит будущее сельского хозяйства, мы должны быстрее перейти на современные методы работы. Необходимо уделить особое внимание освоению производства дронов, организовать в этих целях совместное предприятие и подготовить соответствующие кадры», – сказал президент.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета Министров от 26 ноября 2014 года «О мерах по предупреждению несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Узбекистан», с 1 января 2015 года в стране был введен запрет на ввоз, продажу и эксплуатацию дронов. Данное постановление подписал Шавкат Мирзияев, который в то время занимал пост премьер-министра.

В список запрещенных беспилотных летательных аппаратов входили даже летающие игрушечные самолеты и вертолеты.

Как говорилось в постановлении правительства, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и предотвращения несанкционированного использования воздушного пространства страны.

Однако в мае 2016 года постановлением Шавката Мирзияева, занимавшего в то время пост премьер-министра, в случае возникновения необходимости государственным организациям разрешили ввоз, реализацию и использование беспилотников.

В других случаях, несанкционированный ввоз дронов на территорию Узбекистана грозил нарушителям внушительными штрафами и даже тюремным заключением сроком от двух до десяти лет за повторные нарушения.

В апреле этого года появилось сообщение о том, что Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана обсуждает законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности в отношении лиц, которые занимаются незаконным ввозом дронов на территорию республики.

До 2014 года использование беспилотников в Узбекистане было распространено достаточно широко, некоторые видеостудии в стране использовали радиоуправляемые дроны (Hexacopter) для съемки панорам с воздуха.