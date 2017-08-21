Опальный узбекский журналист Хайрулла Хамидов на телевидение

19 августа известный в Узбекистане журналист Хайрулла Хамидов вернулся к работе на телевидении. Хамидов, который провел в тюрьме пять лет по религиозным обвинениям, считался в свое время одним из самых лучших узбекистанских футбольных комментаторов. 5 августа близкие к журналисту источники сообщили о том, что он исключен из специального «черного списка» силовых структур.

19 августа Хайрулла Хамидов комментировал состоявшийся в итальянском Турине футбольный матч первого тура серии А между «Ювентусом» и «Кальяри», который транслировался по телеканалу «Спорт». Вместе с Хамидовым этот матч комментировал директор телеканала Зохид Каримов.

О том, что Хайрулла Хамидов 19 августа приступил к работе на узбекском телевидении сообщил сайт Uff.uz.

«Сегодня были осуществлены формальные процедуры, связанные с приемом его на работу, опытный журналист начал работу на телеканале "Спорт"», – написал 19 августа Uff.uz.

5 августа власти исключили Хайруллу Хамидова из специального «черного списка» силовых структур, после чего в своем интервью интернет-изданию Kun.uz он сказал следующее: «Теперь руководство ТВ без каких-либо опасений может пригласить меня на работу. Я очень соскучился по комментаторству».

Напомним, что 27 мая 2010 года Ташкентский областной суд по уголовным делам признал журналиста Хайруллу Хамидова виновным в причастности к группе «Джихадисты» («Жиҳодчилар») и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Журналист был амнистирован властями 11 февраля 2015 года.

Хайрулла Хамидов – известный в Узбекистане журналист, спортивный комментатор, поэт и радиоведущий, получивший широкую известность за свои религиозные проповеди.

В конце 2000-х годов аудио- и видеозаписи с проповедями Хамидова широко распространялись не только внутри Узбекистана, но и в других центральноазиатских республиках.

В своих выступлениях он высказывался не только на религиозную тему, но и говорил об актуальных социальных проблемах в Узбекистане.

Основанный им общественно-политический журнал «Среди людей» («Одамлар орасида») за короткое время стал самым продаваемым изданием в Узбекистане. Но спустя шесть месяцев по распоряжению Агентства по печати и информации журнал был закрыт.

В 2013 году сборник стихов Хайруллы Хамидова был издан в Лондоне на узбекском и русском языках.