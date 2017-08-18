В Джизаке уволили милиционера, применившего силу в отношении женщины

Участковый инспектор махалли «Фуркат» в городе Джизаке Дильшод Махмудов уволен с работы. Спустя день после того, как на сайте Радио Озодлик было опубликовано видео, на котором сотрудник правоохранительных органов тянет за волосы женщину средних лет, пытаясь насильно посадить ее в свою служебную машину, главный герой видеоролика был вызван на допрос в городскую прокуратуру.

Участковый инспектор опорного пункта милиции №27 в махалле «Фуркат» в городе Джизаке Дильшод Махмудов уволен с работы. Об этом «Озодлику» стало известно 18 августа.

Со слов источника нашего радио в правоохранительных органах Джизака, Махмудов был уволен из органов «за совершение противоправных действий в отношении женщины».

– Махмудов уже уволен. На работу в опорный пункт №27 отправили других сотрудников из ГУВД города Джизака. В настоящее время там находится и сам начальник городской милиции Турабек Кунишев, – сообщил нашему репортеру сотрудник джизакской милиции, попросивший не разглашать его имени.

Напомним, что 15 августа на сайте Радио Озодлик было обнародовано видео, на котором сотрудник милиции Дильшод Махмудов тянет за волосы женщину средних лет, пытаясь насильно посадить ее в свою служебную машину.

Это видео стало поводом для бурного обсуждения в соцсетях. Многие пользователи Facebook'а резко осудили действия сотрудника правоохранительных органов.

«До каких пор можно закрывать глаза на бесправные действия со стороны сотрудников милиции», – возмутился пользователь Facebook'а Имран Кадыров.

Репортер «Озодлика» попытался изучить подробности конфликта, запечатленного на видео.

По словам свидетелей, женщина, запечатленная на видео, сама спровоцировала весь конфликт.

– Участковый инспектор не знал, как успокоить женщину, которая кричала и сопротивлялась сотрудникам милиции. Поэтому он был вынужден применить в отношении нее такую меру, – сказал нашему радио один из жителей Джизака, оказавшийся на месте конфликта.

Напомним, что 16 августа репортер «Озодлика» связался по телефону с участковым инспектором Дильшодом Махмудовым, который таскал за волосы жительницу Джизака.

– Не бывает дыма без огня, – сказал он нашему репортеру и попросил перезвонить ему через 5 минут. Но после этого он вовсе отключил свой мобильный телефон.

С тех пор сотрудник милиции не отвечает на звонки нашего репортера.

В последнее время в узбекском сегменте соцсетей часто появляются видеозаписи, на которых запечатлены насильственные действия сотрудников правоохранительных органов Узбекистана в отношении рядовых граждан.

Специалист Радио Озодлик по соцсетям Тулкин Умаралиев считает, что в закрытых обществах, таких как Узбекистан, социальные сети играют основную роль при устранении несправедливости.

– Если вы стали свидетелем какой-то несправедливости, и если это не угрожает вашей жизни, вы можете снять это на видео и выложить в соцсети, разослать через Telegram или WhatsApp. По-моему, это даст и дает большой эффект и пользу. Потому что в любом случае дискуссия общественности – это большая сила, – говорит Тулкин Умаралиев.

Напомним, что в марте прошлого года читатели «Озодлика» отправили в нашу редакцию видеозапись, на которой двое сотрудников самаркандской милиции бьют женщину и пытаются уложить ее в багажник автомобиля.

После того, как это видео было опубликовано на нашем сайте, сотрудники милиции, применившие силу в отношении женщины, были уволены с работы.

А в мае 2016 года из органов был уволен Иззатилла Хашимов, участковый инспектор махалли «Фархад» в Учтепинском районе Ташкента. На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», можно увидеть, как Хашимов пинает ногой в лицо 55-летней больной женщины, которая беспомощно лежит на улице.