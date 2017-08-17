Прокуратура заинтересовалась видеозаписью, на которой милиционер таскает за волосы женщину средних лет (видео)

На днях в редакцию Радио Озодлик поступила видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудник милиции таскает за волосы женщину средних лет, пытаясь насильно посадить ее в свою служебную машину. Спустя день после публикации данной видеозаписи, прокуратура города Джизака начала расследование по данному делу. Об этом 16 августа нашей редакции сообщили в джизакском ГУВД.

Этот случай произошел утром в минувший вторник возле здания гостиницы Grand Royal в центре города Джизак.

Как удалось выяснить репортеру «Озодлика», сотрудника правоохранительных органов, который таскал за волосы женщину средних лет, зовут Дильшод Махмудов. Он работает участковым инспектором в махалле имени «Бабура» в городе Джизаке.

В телефонном разговоре с нашим репортером сотрудник ГУВД города Джизака сообщил, что спустя три дня после случившегося лейтенант Махмудов был вызван в городскую прокуратуру. В отношении него заведено административное дело на основании жалобы пострадавшей, сказал он.

– Этим делом занимается прокуратура города Джизака. Поэтому за подробностями обращайтесь к ним, – сказал репортеру «Озодлика» сотрудник ГУВД города Джизака.

Информацию о том, что в отношении сотрудника милиции начато расследование, нашему радио подтвердили и в прокуратуре города Джизака.

​– Пострадавшая обратилась к нам с жалобой, на основании которой 16 августа лейтенант Махмудов был вызван на допрос. Сейчас ведется расследование, ​– сообщил нашему репортеру сотрудник городской прокуратуры, пожелавший остаться неизвестным.

Что стало причиной конфликта между жительницей Джизака и участковым инспектором, пока неизвестно.

Сотрудник Джизакской городской прокуратуры заявил репортеру «Озодлика», что не может предоставить более подробной информации о случившемся, так как расследование еще не закончено.

Наш репортер связался по телефону с самим Дильшодом Махмудовым, который таскал за волосы жительницу Джизака.

– Не бывает дыма без огня, – сказал он нашему репортеру и попросил перезвонить ему через 5 минут.

Но после этого нашему репортеру так и не удалось дозвониться до участкового инспектора Дильшода Махмудова.

​Стоит отметить, что в Узбекистане часто встречаются случаи, когда сотрудники правоохранительных органов применяют физическую силу в отношении граждан.

На прошлой неделе обратившаяся в редакцию «Озодлика» 25-летняя беременная жительница Ташкента Назокат Туляганова рассказала о том, что во время прогулки 7 августа по площади «Хотира Майдони» («Площадь Памяти») в Юнусабадском районе сотрудники милиции, подозревая ее в проституции, насильно посадили в машину и увезли в отделение милиции. Женщина утверждает, что в отделении милиции сотрудники правоохранительных органов били и оскорбляли ее.

В марте прошлого года один из жителей Самарканда отправил в нашу редакцию видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов бьют женщину и пытаются уложить ее в багажник автомобиля.

А в апреле этого года участковый инспектор махалли «Фархад» в Учтепинском районе города Ташкента Иззатилла Хашимов был уволен с работы за избиение 55-летний женщины, которая лежала на улице.

А до этого статья и видеоролик, опубликованные на веб-сайте «Озодлика» о жестоком избиении сотрудниками милиции трансвестита из Ташкента произвели настоящий фурор среди наших читателей.

Во время селекторного совещания в феврале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике деятельность сотрудников правоохранительных органов. Глава государства заявил, что «народ недоволен ими»:

«В прошлом году из органов внутренних дел были уволены 4518 сотрудников, 966 из них – «по негативным обстоятельствам». Большинство из них совершили такие преступления, как взяточничество, злоупотребление и превышение должностными полномочиями. Как в данном случаи можно повысить авторитет сотрудников органов внутренних дел? Если хранители правопорядка и защитники закона сами совершают такие преступления, то к кому со своими проблемами должен обращаться простой народ?», – заявил в ходе февральского селекторного совещания президент Узбекистана.

В марте этого года в Узбекистане вступил в силу закон «Об органах внутренних дел». Как говорится в новом законе, сотрудникам органов внутренних дел запрещено прибегать к пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Согласно этому закону, сотрудники милиции также обязаны пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физические или нравственные страдания.