Беременная жительница Ташкента утверждает, что была избита сотрудниками милиции

25-летняя жительница Ташкента утверждает, что во время прогулки 7 августа по площади «Хотира Майдони» («Площадь Памяти») в Юнусабадском районе столицы сотрудники правоохранительных органов, подозревая ее в проституции, насильно посадили в машину и увезли в отделение милиции. По словам Назокат Тулягановой, вместе с ней в отделение милиции была также доставлена ее 15-летняя племянница. Не представившийся сотрудник РОВД Юнусабадского района подтвердил репортеру «Озодлика», что 7 августа молодая женщина и ее племянница действительно были доставлены в отделение милиции.

По словам жительницы Алмазарского района города Ташкента Назокат Тулягановой, которая находится на четвертом месяце беременности, ради здоровья ее будущего ребенка, врачи рекомендовали ей длительные прогулки в прохладное время суток.

Однако, как говорит Назокат, очередная прогулка в парке обернулась для нее и ее 15-летней племянницы Сурайё серьезными неприятностями:

​– Мой муж в 9 часов вечера оставил меня и мою племянницу на площади «Хотира Майдони» («Площадь Памяти»), чтобы мы смогли немного прогуляться. Оставляя нас на площади, он сказал нам: «Прогуляйтесь часок, я закончу все дела и заберу вас отсюда». Прошел час, но муж к этому времени не смог закончить свои дела, я посмотрела на часы, было 11 часов вечера. Я позвонила мужу и сказала, что мы возьмем такси и сами поедим домой. Когда мы с племянницей собрались покинуть площадь, к нам подъехала машина ППС, из которой вышли два сотрудника милиции и попросили нас предъявить им документы. Я ответила им, что мы жительницы Ташкента и просто гуляли по площади. Тогда один из них начал оскорблять нас, заставляя сесть в их автомобиль. Я попросила его не кричать на нас и не оскорблять, сказала ему, что я беременна. Но он продолжил материть меня и мою племянницу, заставляя сесть к ним в машину,​ – рассказывает репортеру «Озодлика» Назокат Туляганова.

По ее словам, она ответила матом на оскорбление сотрудника правоохранительных органов и отказалась сесть в милицейскую машину:

– Я была вынуждена ответить матом на грубое оскорбление со стороны сотрудника милиции. Потом один из них ударил мне в глаз, бил по голове, пнул в живот и насильно посадил в свою машину. Они также побили и насильно усадили в машину мою племянницу Сурайё. Она хотела выпрыгнуть из машины, но я остановила ее. Затем они еще два раза ударили меня в бок. Я начала кричать, но один из них попытался закрыть мне рот, я укусила ему руку. До сегодняшнего дня меня еще никто не бил, даже мой муж ни разу не поднимал на меня руку. Когда милиционеры начали бить меня по животу, из моих глаз посыпались искры. Потому что я смогла забеременеть впервые за пять лет, этот ребенок долгожданный, – говорит Назокат Туляганова.

По ее словам, в отделении милиции она и ее 15-летняя племянница Сурайё Мирзакаримова просидели в отделении милиции практически сутки.

Как говорит репортеру «Озодлика» мать 15-летней Сурайё, Шахноза Мирзакаримова, в отделении милиции ее несовершеннолетнюю дочь сильно запугивали:

– Ночью я приехала в отделение милиции, состояние здоровья Назокат ухудшилось. «Скорую» вызывали три раза, врачи сказали, что ее срочно необходимо госпитализировать, но участковый парень отказал им, заявив: «Я сам буду отвечать, если она умрет». Если бы вы видели состояние моей 15-летней дочери, на руки ей надели наручники, она сидела и тряслась от страха. Оказывается, милиционеры и ее побили, заявив, что она проститутка. Дочь укусила руку одному из них. Что это за милиция, если они, каждую женщину подозревают в проституции и увозят в отделение, они не жалеют ни беременных, ни школьниц, – возмущается мать 15-летней Сурайё Мирзакаримовой.

По словам Назокат Тулягановой, сотрудники правоохранительных органов сняли на видеокамеру не свои противозаконные действия в отношении нее и ее племянницы, а действия Назокат и Сурайё по самозащите. Позже это было квалифицировано как неповиновение требованию сотрудника милиции.

​После суток пребывания в отделении милиции без еды и воды, на следующий день Назокат Туляганова и Сурайё Мирзакаримова были доставлены в районную прокуратуру.

– Ночью я лежала на деревянной скамейке во дворе РОВД. Я умоляла их дать мне хотя бы подушку, так как я беременна. Но они отказали мне, – говорит Назокат.

Не представившийся сотрудник РОВД Юнусабадского района подтвердил репортеру «Озодлика» информацию о том, что 7 августа Назокат Туляганова и Сурайё Мирзакаримова действительно были доставлены в отделение милиции. Он заявил, что за это дело ответственен участковый инспектор площади «Хотира Майдони» («Площадь Памяти») Бабур Тухтаев.

Репортеру нашего радио удалось найти номер мобильного телефона участкового инспектора Тухтаева и позвонить ему два раза.

В первый раз Тухтаев не стал отрицать эту информацию, но, сославшись на то, что рядом с ним находятся посторонние, попросил репортера позвонить ему через пять минут. Но и после пяти минут и даже через час Бабур Тухтаев не ответил на звонки репортера «Озодлика».

Во второй раз репортер нашего радио позвонил на мобильный телефон Тухтаева с другого номера. На этот раз участковый инспектор ответил на звонок, но уточнив из какой организации звонит наш репортер, он прервал связь. После этого «Озодлику» не удалось связаться с участковым инспектором площади «Хотира Майдони» («Площадь Памяти») Бабуром Тухтаевым.

В прокуратуре Юнусабадского района нашему радио также не удалось получить комментарий по делу об избиении беременной женщины сотрудниками милиции.