Телеканал «Узбекистан 24» впервые подготовил репортаж из зала суда по делу «Ахмадбая» (видео)
Телеканал «Узбекистан 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана подготовил репортаж из зала Ташкентского областного суда по уголовным делам, где рассматривается дело чиназского предпринимателя Ахмада Турсунбаева и еще шести лиц, которые обвиняются в создании финансовой пирамиды, жертвами которой стали тысячи узбекистанцев.
В третий день слушаний по делу «Ахмадбая» один из свидетелей, давая показания в суде, сказал, что вложил в финансовую пирамиду чиназского предпринимателя Ахмада Турсунбаева шесть тысяч долларов США.
– Я сам лично отдал ему 6 тысяч долларов, а спустя три месяца принес еще 15 тысяч, – говорит свидетель.
Другая свидетельница призналась в суде, что планировала закончить строительство дома, поэтому решила вложить в финпирамиду «Ахмадбая» четыре тысячи долларов США.
– Я прошу вас взыскать с него эту сумму, других притензий к нему я не имею, – сказала женщина, обращаясь к судье.
В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник Ташкентского областного суда по уголовным делам заявил, что суд по делу предпринимателя Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай», и шести других лиц, являвшихся его подельниками, проходит в открытом режиме. Поэтом все желающие могут прийти в суд и дать показания, сказал он.
Учредитель общество с ограниченной ответственностью «Чиноз халол чорва» и «Чиноз авто хамкор» Ахмад Турсунбаев обвиняется в создании финансовой пирамиды. По данным правоохранительных органов Узбекистана, «Ахмадбай» и его подельники брали у населения деньги и имущества под двойные проценты, обещая выгоду.
Турсунбаев был арестован в июне прошлого года.
Ему предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: 165 («Вымогательство»), 168 («Мошенничество»), 170 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия»), 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») и 178 («Сокрытие иностранной валюты»).
В качестве вещественных доказательств правоохранительные органы конфисковали более 12 миллионов долларов США, якобы принадлежащих предпринимателю.
Сообщается, что вкладчиками 38-летнего предпринимателя были несколько десятков тысяч человек.
Ранее «Озодлик» сообщал о том, что десятки людей, пострадавшие от финансовых афер «узбекского Мавроди» и пришедшие на второе заседание суда 9 августа, не смогли попасть в зал суда из-за отсутствия свободных мест.
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