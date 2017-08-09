Люди не поместились в зал суда, где состоялось второе заседание по делу «Ахмадбая»

9 августа в Ташкентском областном суде по уголовным делам состоялось второе заседание по уголовному делу предпринимателя Ахмада Турсунбаева, создавшего финансовую пирамиду, а также еще шести лиц, которые, по данным следствия, являлись его подельниками. Сегодня суд заслушал показания свидетелей.

Десятки людей, пострадавшие от финансовых афер предпринимателя Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай», не смогли сегодня попасть на заседание по уголовному делу узбекского Мавроди, так как зал суда был переполнен.

– Люди пришли в суд, требуя вернуть им деньги и автомобили, которые они вложили в финпирамиду «Ахмадбая». Но их не пустили в зал суда. Людей на судебное заседание пускали только по списку. Говорили, что суд будет открытым, но сегодня более 50 человек остались на улице. Сказали, что в зале суда не осталось ни одного пустого места, – говорит репортеру «Озодлика» собеседница по имени Зарифа.

В разговоре с нашим репортером сотрудник Ташкентского областного суда по уголовным делам сообщил, что суд по делу ​«Ахмадбая» и шести его подельников проходит в открытом режиме. Но, по его словам, сегодня многих не пустили в зал суда, так как все скамьи были заполнены людьми.

​– Сегодня в зал суда вместе с Ахмадом Турсунбаевым привезли его бухгалтера и казначеев – в общей сложности 7 человек. Сегодня суд заслушал показания свидетелей и тех, кто пострадал от финансовой пирамиды. В суд пришли многие неприглашенные, так как ранее было объявлено о том, что судебное заседание будет открытым. Мы старались пустить их в зал заседаний, но мест не хватило. Всего обвиняемых семь человек, в суд пришли родственники каждого из них. Во время судебного заседания людям не разрешено стоять на ногах, – сказал «Озодлику» сотрудник Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Учредитель общество с ограниченной ответственностью «Чиноз халол чорва» и «Чиноз авто хамкор» Ахмад Турсунбаев обвиняется в создании финансовой пирамиды. По данным правоохранительных органов Узбекистана, «Ахмадбай» и его подельники брали у населения деньги и имущества под двойные проценты, обещая выгоду.

Турсунбаев был арестован в июне прошлого года.

Ему предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: 165 («Вымогательство»), 168 («Мошенничество»), 170 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия»), 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») и 178 («Сокрытие иностранной валюты»).

В качестве вещественных доказательств правоохранительные органы конфисковали более 12 миллионов долларов США, якобы принадлежащих предпринимателю.

Сообщается, что вкладчиками 38-летнего предпринимателя были несколько десятков тысяч человек.

За ходом судебного процесса по делу «Ахмадбая» следит ташкентский журналист Бобомурод Абдулла.

– Сегодня многие его вкладчики пришли на заседание, чтобы попросить суд взыскать ущерб с основателя финпирамиды. Но в зал суда пустили только тех, чьи фамилии были внесены в список, – сказал журналист.

По данным правоохранительных органов, Турсунбаев и его подельники принимали от людей наличные деньги, драгоценности и автомобили.

При этом при заключении сделки оговаривалось, что в случае смерти «Ахмадбая» вкладчики не могли требовать от его родственников компенсации или возвращения своих средств.

Как говорит нашему радио собеседница по имени Зарифа, она вложила в финансовую пирамиду более 6 тысяч долларов США и сейчас готова дать показания в суде.

– Мы отдали «Ахмадбаю» деньги и ювелирные украшения из золота под двойные проценты. Он записал, что принял у нас деньги и драгоценности общей стоимостью 6 тысяч долларов. Тогда все обращались к нему. Ни милиция, ни суд, ни прокуратура не трогали его. Ведь они сами тоже были его вкладчиками. Тогда мы не знали, что это дело незаконное. Я буду просить суд взыскать с него эту сумму, – говорит Зарифа.

По данным Ташкентского областного суда по уголовным делам, очередной судебное заседание по делу «Ахмадбая» состоится 14 августа.