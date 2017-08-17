В Ташкенте разгневанная толпа «штурмом» ворвалась в здание Верховного суда

15 августа сотни записавшихся на прием к председателю Верховного суда Узбекистана граждан, разгневанные долгим ожиданием у здания ВС, снесли закрытые ворота и ворвались во двор суда.

Как рассказывает «Озодлику» Шавкат Юнусов, один из граждан, который был в толпе разгневанных посетителей, около 400 людей, в экстремальную жару уставшие долгим ожиданием, снесли закрытые наглухо ворота и «штурмом» ворвались во двор Верховного суда.

– В толпе поднялся сильный крик. Видели бы вы, как люди стремились попасть в здание Верховного суда. Это действительно был настоящий штурм, – говорит Шавкат Юнусов.

По его словам, сотрудники Верховного суда сами спровоцировали людей на такой поступок, вынуждая их ожидать приема в течение нескольких часов.

О событии, которое произошло у здания Верховного суда Узбекистана, написало также информационное агентство «Фергана».

«Уже становится нормой, когда стоящие в многочасовых очередях граждане теряют сознание прямо на улице. Кстати, в этот день тоже пришлось вызывать «скорую помощь» – женщине стало плохо из-за подскочившего давления. Буквально на днях там же «откачивали» сразу троих. У людей не выдерживают нервы. Инцидент с воротами Верховного суда показал, на что способны люди, чья чаша терпения переполнилась», – рассказала корреспонденту информагентства 80-летняя жительница Чирчика Любовь Чуракова. Как приводит «Фергана», пожилая женщина в поисках справедливости почти десять лет обивает пороги высоких кабинетов.

Как говорят «Озодлику» очевидцы, единственной целью граждан, ворвавшихся во двор Верховного суда Узбекистана, было быстрее попасть на прием чиновников. Никто из разгневанных посетителей не нанес никакого вреда ни зданию ВС, ни предметам внутри него, говорят они. По словам некоторых очевидцев, разгневанная толпа снесла закрытые наглухо ворота, сломав замок. Но другие говорят, что замок открылся сам.

Согласно графику работы Верховного суда Узбекистана, его председатель Козимджан Камилов принимает посетителей всего два раза в месяц.

По словам Шавката Юнусова, в толпе разгневанных людей было много тех, кто записался на прием к председателю ВС, но годам не мог попасть к нему на прием.

Он считает, что перед зданием Верховного суда не произошло бы такого большого скопления людей, если бы узбекские суды выносили справедливые решения и существовала бы эффективная система обжалования решений судов в кассационном порядке.

Напомним, что на прошлой неделе интернет-издание AsiaTerra написало о том, что не выдержав многочасового пребывания на 40-градусной жаре, одна из посетительниц ВС потеряла сознание. «Скорая» прибыла на место только через 40 минут. И такие случаи здесь совсем даже не редкость», – сообщила AsiaTerra.