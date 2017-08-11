Люди теряют сознание в очереди у здания Верховного суда Узбекистана

Девятого июля у здания Верховного суда РУз в Ташкенте, не выдержав многочасового пребывания на 40-градусной жаре, одна из посетительниц потеряла сознание. Этот случай хорошо характеризует работу судебной системы республики: несмотря на летний зной в огромной очереди уже с раннего утра толпилось свыше 300 человек, пытавшихся записаться на прием к заместителю председателя Верховного суда Ядгарову.

Многие из них приехали в столицу из отдаленных регионов страны. Но перед зданием суда им негде укрыться от жгучего солнца – внутрь их не пускают, а о необходимости создания для людей каких-либо удобств, кроме трех скамеек, здесь, судя по всему, слыхом не слыхивали.

«Видимо, подействовала жара, и двум женщинам в очереди стало плохо, – рассказывает очевидец происшествия. – Одну еще до приезда «скорой» удалось завести внутрь, там ей и оказали первую помощь. Другая же, лет 40-45, упала в обморок. «Скорая» прибыла на место только через 40 минут. И такие случаи здесь совсем даже не редкость».

Женщину, потерявшую сознание, медики привели в чувство, ехать куда-либо она отказалась. Попасть на прием для нее оказалось важнее собственного здоровья.

Оно и понятно: из более чем 300 явившихся граждан, на личный прием к заместителю председателя смогли записаться всего 85. Еще полтораста человек отстояли огромную очередь лишь для того, чтобы подать на рассмотрение готовые жалобы.

Материал интернет-издания AsiaTerra