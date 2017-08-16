Власти Узбекистана объявили точную дату отмены «выездной визы»

С 1 января 2019 года в Узбекистане отменят «выездные визы» и введут биометрические загранпаспорта для выезда граждан за границу. Соответствующий указ президент Шавкат Мирзияев подписал 16 августа. Действующий биометрический паспорт гражданина Узбекистана образца 2011 года станет документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца, который можно будет использовать на территории республики.

Граждане Узбекистана могут выезжать из страны на территорию государств, для въезда в которые в соответствии с международными договорами не требуется оформление въездной визы, с использованием действующего биометрического паспорта образца 2011 года до 1 января 2021 года.

Для въезда в страны с визовым режимом можно использовать действующий биометрический паспорт до истечения срока действия имеющегося в нем стикера разрешительной записи для выезда за границу.

Государственный стандарт биометрического паспорта для выезда за границу будет утвержден Кабинетом Министров до 1 декабря 2017 года.

Напомним, что в феврале этого года президент Шавкат Мирзияев поручил соответствующим министерствам и ведомствам разработать предложения по усовершенствованию паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из Узбекистана. В частности, власти планировали внедрить порядок выдачи внутренних и зарубежных паспортов с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу в страны, с которыми действует визовый режим.

Стоит отметить, что так называемая «выездная виза» (стикер разрешительной записи для выезда за границу), унаследованная от советской эпохи, до сегодняшнего времени являлась серьезным препятствием для граждан Узбекистана, в частности, для инакомыслящих, которые стремились покинуть страну.

Международное сообщество также неоднократно выступало с критикой системы выездных виз, заявляя, что выдача таких виз может легко стать (и становилась) орудием в борьбе с оппозицией в стране.

Кроме того, она была источником незаконного дохода для должностных лиц, которые предлагают ускорить процесс получения визы за вознаграждение. Решение о выдаче визы ожидается до 15 рабочих дней.

Узбекистан – единственная из стран СНГ, которая после развала СССР сохранила выдачу разрешения на выезд своим гражданам.