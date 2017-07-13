Шавкат Мирзияев решил ввести заграничные паспорта

Президент Шавкат Мирзияев поручил разработать предложения по внедрению заграничных паспортов для граждан Узбекистана.

Власти Узбекистана решили ввести заграничные паспорта. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана № ПП-3126 от 11 июля этого года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства».

Глава государства Шавкат Мирзияев поручил Государственному центру персонализации при Кабинете Министров, министерствам внутренних дел, иностранных дел, финансов, по развитию информационных технологий и коммуникаций, Службе национальной безопасности и объединению «Давлат белгиси» («Государственный знак») в месячный срок внести обоснованные предложения по этому вопросу.

Предложения должны содержать «конкретные этапы, сроки, технические условия и финансовые затраты введения заграничного паспорта».

Внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу предусмотрено Стратегией действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017-2021 годы.

Ранее сообщалось, что усовершенствование паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из страны послужит созданию удобств для граждан, выезжающих за границу, усилит защиту их прав и свобод, улучшит и повысит эффективность деятельности органов пограничного контроля, а также будет способствовать развитию сферы туризма.

Действующие паспорта с биометрическими данными владельцев, ввод которых был начат в 2011 году, фактически являются зарубежными, поскольку отвечают международным требованиям, предъявляемым к таким документам, и позволяют осуществлять передвижение не только внутри страны, но и за рубежом, сообщает Gazeta.uz.