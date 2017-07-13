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Узбекистан

Шавкат Мирзияев решил ввести заграничные паспорта

Паспорт гражданина Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзияев поручил разработать предложения по внедрению заграничных паспортов для граждан Узбекистана.

Власти Узбекистана решили ввести заграничные паспорта. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана № ПП-3126 от 11 июля этого года «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства».

Глава государства Шавкат Мирзияев поручил Государственному центру персонализации при Кабинете Министров, министерствам внутренних дел, иностранных дел, финансов, по развитию информационных технологий и коммуникаций, Службе национальной безопасности и объединению «Давлат белгиси» («Государственный знак») в месячный срок внести обоснованные предложения по этому вопросу.

Предложения должны содержать «конкретные этапы, сроки, технические условия и финансовые затраты введения заграничного паспорта».

Внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу предусмотрено Стратегией действий по дальнейшему развитию Узбекистана на 2017-2021 годы.

Ранее сообщалось, что усовершенствование паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из страны послужит созданию удобств для граждан, выезжающих за границу, усилит защиту их прав и свобод, улучшит и повысит эффективность деятельности органов пограничного контроля, а также будет способствовать развитию сферы туризма.

Действующие паспорта с биометрическими данными владельцев, ввод которых был начат в 2011 году, фактически являются зарубежными, поскольку отвечают международным требованиям, предъявляемым к таким документам, и позволяют осуществлять передвижение не только внутри страны, но и за рубежом, сообщает Gazeta.uz.

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