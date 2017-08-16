В налоговой системе Узбекистана начались массовые кадровые чистки – за неделю уволены тысячи сотрудников

За последнюю неделю тысячи сотрудников Государственного налогового комитета Узбекистана лишились своей работы. Некоторые сотрудники Комитета сообщили «Озодлику» о том, что до недавнего времени в налоговой системе республики работали по меньшей мере 15 тысяч человек. Половина из них попадет под сокращение в ближайшие недели, говорят они.

По словам сотрудников Государственного налогового комитета Узбекистана, которые общались с репортером «Озодлика» на анонимных условиях, в течение последней недели «по собственному желанию» были уволены 34 сотрудника центрального аппарата, а также более тысячи сотрудников региональных отделений Государственного налогового комитета.

– Под сокращение попали 34 сотрудника центрального аппарата, а также 1165 инспекторов и руководящих работников на местах, – сообщил «Озодлику» в беседе без микрофона 15 августа сотрудник Государственного налогового комитета Узбекистана.

Кадровые сокращения в налоговой системе Узбекистана, по словам чиновников Государственного налогового комитета, связаны с недавним постановлением президента Шавката Мирзияева.

Согласно подписанному 1 августа постановлению президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы», установлена предельная численность управленческого персонала органов государственной налоговой службы в количестве 12 131 единицы, в том числе центрального аппарата – 263 единицы.

Официальной информации о том, сколько сотрудников работали в Государственном налоговом комитете до подписания данного постановления, не имеется. Однако, как сообщили «Озодлику» сами сотрудники Государственного налогового комитета, до массовых кадровых сокращений в налоговой системе Узбекистана работали по меньшей мере 15 тысяч человек.

По словам собеседника, приближенного к руководству Государственного налогового комитета, в процессе исполнения постановления президента 50 процентов кадров могут попасть под сокращение.

​– Сейчас ужесточаются требования. Начали проводить аттестацию сотрудников. Кадры, не отвечающие требованиям, покинут Комитет. Ходят разговоры о том, что штат сотрудников будет сокращен наполовину. Если раньше в центральном аппарате работало 293 сотрудника, то сейчас там осталось 258 человек. Сокращения начались и в региональных отделениях налоговой службы, – сказал нашему радио чиновник Государственного налогового комитета.

Как сложится дальнейшая судьба попавших по сокращение кадров, не сообщается.

Однако, по словам источника «Озодлика» в налоговой системе Узбекистана, уволенные кадры будут отправлены на работу в новые отделения, которые будут открыты при Государственном налоговом комитете.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 12 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике сотрудников Государственного налогового комитета за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и проведение безосновательных проверок. Тогда президент предупредил налоговиков о том, что в ближайшее время в налоговой системе Узбекистана произойдут серьезные изменения.

Во время видеоселекторного совещания 12 июля председатель Государственного налогового комитета Батыр Парпиев признал ошибку своих сотрудников и добавил, что безосновательные проверки действительно препятствуют деятельности субъектов предпринимательства.

​В ходе того видеоселекторного совещания Парпиев заявил, что покончит с подобными незаконными налоговыми проверками и примет меры в отношении своих сотрудников, нарушающих закон. Кроме того, глава Государственного налогового комитета пообещал предпринимателям свою поддержку.

Государственный налоговой комитет был сформирован на основе главного налогового управления при кабинете министров Узбекистана в январе 1994 года. С 2004 года им руководит генерал-лейтенант 71-летний Батыр Парпиев, который является сватом 73-летнего Рустама Иноятова, занимающего пост председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана с 1995 года.