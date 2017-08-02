Президент Мирзияев ограничил численность сотрудников налоговой службы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы».

Как сообщают местные информагентства, документом утверждена новая организационная структура Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана и центрального аппарата ГНК.

Кроме того установлена предельная численность управленческого персонала органов государственной налоговой службы в количестве 12 131 единицы, в том числе центрального аппарата – 263 единицы, из которых 12 056 – финансируются за счет средств ГНК, 75 – Специального фонда материальной помощи, социальной защиты, развития налоговых органов и непредвиденных расходов налогового комитета республики.

Кабинету Министров в месячный срок поручено утвердить Положение о Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан, Положение о прохождении службы в органах государственной налоговой службы Республики Узбекистан, а также Программу мер по укреплению материально-технической базы органов государственной налоговой службы.