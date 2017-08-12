Десятки семей временно остались без жилья из-за строительства резиденции для Мирзияева

Десятки людей, чьи дома были снесены в связи со строительством новой резиденции для президента Узбекистана, в настоящее время временно проживают в здании школы в селе «Байткурган» в Кибрайском районе Ташкентской области, в санатории, а также у своих родственников. По словам сотрудника администрации Кибрайского района, пожелавшего остаться анонимным, местные жители, которые временно живут в здании школы и у своих родственников, максимум через 20 дней переедут жить в новые дома.

Байткургановцы ждут ключи от своих новых домов​

Как удалось выяснить мобильному репортеру «Озодлика», который смог пообщаться с местными жителями села «Байткурган» в Кибрайском районе Ташкентской области, некоторые семья, чьи дома были снесены в связи со строительством новой резиденции для президента Шавката Мирзияева, временно помещены в здание местной школы № 21. Помимо этого, мобильный репортер нашего радио видел, как несколько местных женщин с детьми живут в здании школы № 15 в селе «Байткурган».

– Все они с нетерпением ждут окончания строительства своих новых домов, – говорит мобильный репортер «Озодлика».

Наш мобильный репортер смог увидеть новые дома, которые строятся в Кибрайском районе для местных жителей, чьи дома были снесены из-за строительства резиденции для президента.

Один из строителей сообщил ему, что вряд ли строительство новых коттеджей завершится к сентябрю. По его словам, по состоянию на 11 августа отделка одноэтажных кирпичных коттеджей еще не начата. Строители успели только покрыть крыши строящихся коттеджей, говорит он.

​Причина недовольство местных жителей

Некоторые жители села «Байткурган» высказали мобильному репортеру «Озодлика» причину своего недовольства в связи со сносом их домов:

– Некоторые байткургановцы говорят, что, к примеру, в одном снесенном доме жили более десяти человек, по несколько братьев со своими семьями. Но теперь им вместо снесенного дома хотят выдать один четырехкомнатный коттедж. Поэтому люди и недовольны этим. Они требуют, чтобы власти обеспечили новым жильем каждую семью, – говорит мобильный репортер «Озодлика», который в течение двух дней общался с жителями села, в котором строится резиденция для президента Узбекистана.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что в селе «Байткурган» в Кибрайском районе Ташобласти строится новая резиденция Шавката Мирзияева. В связи с этим в этом селе были снесены десятки домов, улицы расширены, а вдоль них посажены ели. Это вызвало недовольство большинства местных жителей

Компенсация или ипотека?

Одна из жительниц села «Байткурган» рассказала нашему мобильному репортеру о том, что некоторые владельцы снесенных домов платят ипотечный кредит за новое жилье.

– Одна из местных жительниц рассказала мне, что некоторые люди, чьи дома были снесены, остались сейчас без жилья и поэтому живут у родственников. Она говорит, что одному из ее родственников все же выдали новое жилье, но с условием выплаты ипотечного кредита, – сообщил мобильный репортер.

В разговоре с «Озодликом» сотрудник хокимията (администрации) Кибрайского района попытался внести ясность в этот вопрос. По его словам, разница между компенсацией за снесенный дом и стоимостью нового коттеджа оформлена в качестве ипотечного кредита. Но эта сумма не столь большая, добавил он.

Не все выражают недовольство

Житель села «Байткурган», который представился нашему радио Равшаном Кадыровым, утверждает, что никто из местных жителей не выражает недовольство в связи со сносом домов. По его словам, местные власти выдают владельцам снесенных домов не только новое жилье, но и земельный участок:

– У нас был старый дом с земельным участком в 12 соток. Его снесли в связи со строительством резиденции. Но местные власти полностью перевезли в новое место все то, что было в старом доме. Поэтому сейчас мы всем довольны, – говорит Равшан Кадыров.

Власти снесут еще несколько домов

По словам 35-летнего жителя села «Байткурган», на днях местные власти предупредили о сносе еще нескольких домов, расположенных вдоль большой дороги.

– Сказали, что снесут дома начиная от Дурменя и до Аргина, Кибрая и Байткургана. По словам местных властей, будут снесены дома до самого Чирчика. Все эти частные дома расположены вдоль большой дороги. Говорят, что владельцам снесенных домов выдадут земельные участки в поселке Янгибазар, – говорит собеседник.

«Байткурган» превратится в элитное место в Ташобласти

Новая резиденция президента Узбекистана Шавката Мирзияева, открытие которой состоялось в день его рождения – 24 июля – расположена на улице Кангли в селе «Байткурган» Ташкентской области, вдоль обоих берегов реки Чирчик, недалеко от железнодорожной станции «Ок ковок».

Площадь резиденции, которая в настоящее время окружена высокими стенами, составляет несколько гектаров.

По словам чиновника хокимията (администрации) Кибрайского района, заказчиком резиденции выступает Администрация президента. Он говорит, что строительством резиденции руководит заместитель главы Администрации президента Ойбек Турсунов. Стоит отметить, что Ойбек Турсунов является старшим зятем президента Шавката Мирзияева, мужем его дочери Саиды.

«Байткургановцы жаловались на высокую стену, возведенную вдоль резиденции и постоянный шум от стройки, который нарушает их покой», – сообщил на днях мобильный репортер «Озодлика».

После смерти в прошлом году первого президента Узбекистана Ислама Каримова, принадлежавшие ему рабочая резиденция – «Оксарой» («Белый дворец»), а также загородные резиденции – «Куксарой» («Зеленый дворец») и «Дурмень», пустуют.

Избравшись президентом Узбекистана, Шавкат Мирзияев не стал переезжать в «Оксарой», а начал работать в здании Сената на площади «Мустакиллик». До недавнего времени новый президент Узбекистана жил в своем частном доме, который расположен на улице Шамс в жилмассиве Карасув-2 в Ташкенте. Новое правительство решило превратить резиденцию «Оксарой» в музей.