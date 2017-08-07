17-летнему Бобурбеку из Узбекистана, у которого прогрессирующее онкологическое заболевание, нужна помощь

У 17-летнего Бобурбека Исматуллаева из Узбекистана прогрессирующее онкологическое заболевание – остеосаркома. Диагноз был поставлен в мае 2016 года, когда появились боли при движении в правой ноге. Лечение на родине результатов не дало. Сейчас мальчик находится на лечении в Москве и ему нужна помощь.

Бобурбека экстренно направили в Онкоцентр имени Н.Н.Блохина в Москве. Увидев запущенное состояние мальчика, врачи на следующий же день взяли его на операцию. В июле его прооперировали – установили вместо пораженной кости протез. Базирующийся в Москве благотворительный фонд «Гольфстрим» написал гарантийное письмо на сумму 240 тысяч рублей для оплаты операции. Из этой суммы сейчас собрано 82.800 рублей, осталось собрать 157.200 рублей.

«Парню вовремя помогли, и мы надеемся, что болезнь к нему не вернется. Для этого ему проводят все необходимые лечебные процедуры. Бобурбек уже прошел один послеоперационный курс химиотерапии. Он все еще находится в больнице, восстанавливается. Чувствует себя хорошо, потихоньку учится ходить на костылях, занимается на специальном тренажере. В остальное время либо читает, либо пробует себя во флористике – составляет композиции из цветов. Творчество с живыми растениями ему очень нравится», – говорит представитель БФ «Гольфстрим Наталья Зайцева.

Мама Бобурбека всегда рядом. В больнице он также общается с другими ребятами – это понемногу поднимает парню настроение. И он будет рад, если кто-то из земляков сможет посетить его в больнице.

Бобурбеку предстоит длительное лечение, а семье – немалые траты. Все, кто хочет оказать ему помощь, могут перевести средства одним из следующих способов:

– on-line по банковской карте с сайта фонда

– PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru (для перевода в валюте)

– реквизиты для перевода в валюте через иностранный банк: http://www.golfstreamfond.ru/if-you-can-help

– Яндекс кошелек – 41001967430981

Терминалы самообслуживания, расположенные в общедоступных местах, магазинах и торговых центрах, позволяют пополнить счет в системе «Яндекс.Деньги» наличными на любую сумму и с невысокой комиссией. Большинство терминалов работает круглосуточно.

– WebMoney:

R254643446884 – рубли

Z235187948249 – доллары

– RBK – RU455393563

– отправьте SMS сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 300 (где 300 – любая сумма, какую захотите пожертвовать, только для жителей России).

– Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»:

ИНН 5017998033

КПП 501701001

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. Счет: 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Бобурбеку Исматуллаеву. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

– перечислить средства можно с помощью «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно войти на сайт или в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и ввести ИНН БФ «Гольфстрим» 5017998033.

– Также можно передать или перевести наличными: моментальный денежный перевод по системам «Золотая корона», Contact, Unistream, Western Union и так далее: Россия, Москва, Зайцевой Наталье Петровне, тел. +7-903-267-94-11 (телефон и Viber). С дальнейшим зачислением на счет фонда.

Контакты Благотворительного фонда «Гольфстрим»: Тел. +7-495-648-90-52, +7-962-941-96-62.

Сайт: http://www.golfstreamfond.ru/

Адрес: 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1

Низкий поклон всем неравнодушным людям!

P.S. 20 июня на сайте Радио «Озодлик» был опубликован материал о 5-летней Диёре Бахроновой из Самарканда, которой нужна была помощь в борьбе со страшным диагнозом «рак». После публикации статьи немало неравнодушных читателей «Озодлика» откликнулись на просьбу о помощи маленькой Диёре. Недавно наша редакция получила письмо от «Гольфстрима», в котором представители благотворительного фонда выражают благодарность всем нашим читателям, которые помогли собрать деньги на лечение Диёры Бахроновой. Ниже приводим письмо, отправленное в редакцию «Озодлика» руководством БФ «Гольфстрима»:

«Диере собраны все средства (http://www.golfstreamfond.ru/they-need-help/1439-bahronova). Сумма обследования была уменьшена гораздо из-за того, что девочке не успели сделать J-imbg исследование из-за значительной записи на него (счет клиники составил 22 560 рублей), ведь у девочки и ее родных были уже билеты в Узбекистан на руках. Всего было собрано 161 400 рублей, которые по согласию жертвователей направлены на уставную деятельность фонда.

У ребенка сейчас все хорошо. Обследование, в целом, подтвердило отсутствие раковых клеток. Она находится дома. Спасибо всем слушателям радио «Озодлик» за помощь!»