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Узбекистан

17-летнему Бобурбеку из Узбекистана, у которого прогрессирующее онкологическое заболевание, нужна помощь

17-летний Бобурбек Исматуллаев из Узбекистана, у которого прогрессирующее онкологическое заболевание – остеосаркома.

У 17-летнего Бобурбека Исматуллаева из Узбекистана прогрессирующее онкологическое заболевание – остеосаркома. Диагноз был поставлен в мае 2016 года, когда появились боли при движении в правой ноге. Лечение на родине результатов не дало. Сейчас мальчик находится на лечении в Москве и ему нужна помощь.

Бобурбека экстренно направили в Онкоцентр имени Н.Н.Блохина в Москве. Увидев запущенное состояние мальчика, врачи на следующий же день взяли его на операцию. В июле его прооперировали – установили вместо пораженной кости протез. Базирующийся в Москве благотворительный фонд «Гольфстрим» написал гарантийное письмо на сумму 240 тысяч рублей для оплаты операции. Из этой суммы сейчас собрано 82.800 рублей, осталось собрать 157.200 рублей.

Бобурбеку поставили протез вместо пораженной опухолью кости.
Бобурбеку поставили протез вместо пораженной опухолью кости.

«Парню вовремя помогли, и мы надеемся, что болезнь к нему не вернется. Для этого ему проводят все необходимые лечебные процедуры. Бобурбек уже прошел один послеоперационный курс химиотерапии. Он все еще находится в больнице, восстанавливается. Чувствует себя хорошо, потихоньку учится ходить на костылях, занимается на специальном тренажере. В остальное время либо читает, либо пробует себя во флористике – составляет композиции из цветов. Творчество с живыми растениями ему очень нравится», – говорит представитель БФ «Гольфстрим Наталья Зайцева.

В больнице Бобурбек делает композиции из цветов.
В больнице Бобурбек делает композиции из цветов.

Мама Бобурбека всегда рядом. В больнице он также общается с другими ребятами – это понемногу поднимает парню настроение. И он будет рад, если кто-то из земляков сможет посетить его в больнице.

Бобурбеку предстоит длительное лечение, а семье – немалые траты. Все, кто хочет оказать ему помощь, могут перевести средства одним из следующих способов:

on-line по банковской карте с сайта фонда

PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru (для перевода в валюте)

– реквизиты для перевода в валюте через иностранный банк: http://www.golfstreamfond.ru/if-you-can-help

Яндекс кошелек – 41001967430981

Терминалы самообслуживания, расположенные в общедоступных местах, магазинах и торговых центрах, позволяют пополнить счет в системе «Яндекс.Деньги» наличными на любую сумму и с невысокой комиссией. Большинство терминалов работает круглосуточно.

WebMoney:

R254643446884 – рубли
Z235187948249 – доллары

RBK – RU455393563

– отправьте SMS сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 300 (где 300 – любая сумма, какую захотите пожертвовать, только для жителей России).

Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»:

ИНН 5017998033
КПП 501701001
ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775
Корр. Счет: 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525225
Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Бобурбеку Исматуллаеву. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

перечислить средства можно с помощью «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно войти на сайт или в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и ввести ИНН БФ «Гольфстрим» 5017998033.

– Также можно передать или перевести наличными: моментальный денежный перевод по системам «Золотая корона», Contact, Unistream, Western Union и так далее: Россия, Москва, Зайцевой Наталье Петровне, тел. +7-903-267-94-11 (телефон и Viber). С дальнейшим зачислением на счет фонда.

Контакты Благотворительного фонда «Гольфстрим»: Тел. +7-495-648-90-52, +7-962-941-96-62.

Сайт: http://www.golfstreamfond.ru/

Адрес: 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1

Низкий поклон всем неравнодушным людям!

P.S. 20 июня на сайте Радио «Озодлик» был опубликован материал о 5-летней Диёре Бахроновой из Самарканда, которой нужна была помощь в борьбе со страшным диагнозом «рак». После публикации статьи немало неравнодушных читателей «Озодлика» откликнулись на просьбу о помощи маленькой Диёре. Недавно наша редакция получила письмо от «Гольфстрима», в котором представители благотворительного фонда выражают благодарность всем нашим читателям, которые помогли собрать деньги на лечение Диёры Бахроновой. Ниже приводим письмо, отправленное в редакцию «Озодлика» руководством БФ «Гольфстрима»:

«Диере собраны все средства (http://www.golfstreamfond.ru/they-need-help/1439-bahronova). Сумма обследования была уменьшена гораздо из-за того, что девочке не успели сделать J-imbg исследование из-за значительной записи на него (счет клиники составил 22 560 рублей), ведь у девочки и ее родных были уже билеты в Узбекистан на руках. Всего было собрано 161 400 рублей, которые по согласию жертвователей направлены на уставную деятельность фонда.

У ребенка сейчас все хорошо. Обследование, в целом, подтвердило отсутствие раковых клеток. Она находится дома. Спасибо всем слушателям радио «Озодлик» за помощь!»

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