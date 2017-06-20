5-летней Диёре Бахроновой из Самарканда нужна помощь в борьбе со страшным диагнозом «рак»

В июле Диёре Бахроновой из Самарканда исполнится 5 лет. Когда малышке исполнилось 2 месяца, и у нее обнаружили страшное заболевание – нейробластома (рак) левого надпочечника. Базирующийся в Москве благотворительный фонд «Гольфстрим» объявляет сбор средств на обследование Диёры Бахроновой из Узбекистана.

5-летней Диёре Бахроновой из Самарканда срочно нужна помощь в борьбе со страшным диагнозом – нейробластома (рак) левого надпочечника.

По словам родственников Диёры, страшное заболевание у девочки обнаружили в раннем возрасте, когда малышке исполнилось всего 2 месяца. Родители девочки привезли ее в Москву, чтобы обследовать ее у российских онкологов. В 2013 году, по рекомендациям врачей Российского онкологического центра имени Блохина, Диёра перенесла две операции. Во время первой операции ей удалили правую долю печени. Затем малышка перенесла вторую операцию, однако болезнь не отступила. Сейчас у Диёры четвертая стадия рака.

Семья Диёры Бахроной исчерпала все материальные ресурсы для ее лечения. Мать Диёры, Шахзода Зияева является студенткой 2-го курса очного отделения Педагогического колледжа, отец – Бахронов Шавкатжон в свое время пострадал на работе, вследствие чего имеет серьезные проблемы со зрением. По этой причине ему тяжело устроиться на постоянную работу. Но, несмотря на это, отец Диёры очень ответственно подходит к обеспечению и подержанию семьи. Ежегодно он устраивается на сезонные сельскохозяйственные работы, чтобы его дети ни в чем не нуждались. У Диёры есть старшая сестра, которая закончила 1-й класс и младший братик.

В настоящее время Диёра находится в Самарканде, но в скором времени вернется в Москву для того, чтобы пройти повторное срочное обследование в Российском онкологическом научном центре имени Н.Н.Блохина. Стоимость обследования девочки в Онкоцентре имени Блохина составляет 200 тысяч рублей. Сейчас малообеспеченная семья Бахроновых обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь малышке.

Репортер «Озодлика» связался с отцом Диёры, Шавкатжоном Бахроновым.

– У Диёры обнаружили злокачественную опухоль. Раньше мы каждые три месяца ездили в Москву на обследование, потом начали ездить каждые шесть месяцев, затем один раз в год. Дочь перенесла несколько курсов химиотерапии, которые дают положительный результат. Нам помогли несколько благотворительных фондов. До сегодняшнего дня на лечение дочери ушло около 3 миллионов рублей. Врачи говорят, что до 18 лет Диёре необходимо периодически обследоваться у врачей. Заработанные мною деньги уходят на то, чтобы прокормить детей. Супруга в основном занимается Диёрой. Ежегодно дочка должна проходить обследование в России. Поэтому мы были вынуждены обратиться за помощью в благотворительные фонды и ко всем неравнодушным людям, – говорит Шавкатжон Бахронов.

Несмотря на физические страдания, Диёра оптимистично смотрит в будущее. Она очень живая, подвижная, открытая и отзывчивая, как и все детки, верит в сказки и любит смотреть мультфильмы, верит в то, что ученые смогут справиться с ее болезнью, сказал нашему радио ее отец.

Семье Бахроновых из Самарканда необходима небольшая помощь каждого, кто прочтет этот крик о помощи для малышке Диёры.

Реквизиты для помощи Диёре Бахроновой:

Номер телефона отца Диёры Шавкатжона Бахронова в Самарканде (для жителей Узбекистана): +998933360445

– on-line по банковской карте с сайта фонда

– PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru

– Яндекс кошелек – 41001967430981

– WebMoney:

R254643446884 – рубли

Z235187948249 – доллары

– RBK – RU455393563

– отправьте SMS сообщение на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 100 (где 100 – любая сумма, какую захотите пожертвовать), только для жителей России.

– Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»:

ИНН 5017998033

КПП 501701001

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях:40703810638000004775

Корр. Счет: 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525225

Получатель: БФ «Гольфстрим»

Назначение: Диёре Бахроновой. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

– перечислить средства можно с помощью «Сбербанк Онлайн». Для этого нужно войти на сайт или в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и ввести ИНН БФ «Гольфстрим» 5017998033.

– Также можно передать или перевести наличными: моментальный денежный перевод по системам «Золотая корона», Contact, Unistream, Western Union и так далее: Россия, Москва, Зайцевой Наталье Петровне, тел. +7-903-267-94-11 (телефон и Viber). С дальнейшим зачислением на счет фонда.

Контакты Благотворительного фонда «Гольфстрим»: Тел. +7-495-648-90-52, +7-962-941-96-62.

Сайт: http://www.golfstreamfond.ru/

Адрес: 129090, Москва, Протопоповский пер., д.25, стр.1