Ислам Каримов-младший обвинил Генпрокуратуру Узбекистана в фабрикации уголовного дела против его матери (видео)

Старший внук ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова обвинил Генеральную прокуратуру Узбекистана в фабрикации уголовного дела против его матери Гульнары Каримовой.

Данное обвинение Ислама Каримова-младшего в адрес Генеральной прокуратуры Узбекистана прозвучало 1 августа во время интервью Узбекской редакции Би-Би-Си.

Как сообщило 28 июля Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана, против Гульнары Каримовой, которую в августе 2015 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил к пяти годам ограничения свободы, обвиняется по шести статьям Уголовного Кодекса. В отношении Каримовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Генпрокуратура республики.

Однако, по словам сына Гульнары Каримовой, Ислама Каримова-младшего, который решил высказаться относительно информации Генпрокуратуры, «во-первых, все заявления против его матери утрированы, во-вторых, многие заявления фальсифицированы».